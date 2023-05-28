नए संसद पर बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और अक्षय कुमार ने कही बड़ी बात

PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कर दिया है। इसके साथ ही Bollywood की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो चुकी हैं। इस मौके बॉलीवुड के किंग खान यानि SharukhKhan ने नए संसद भवन को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर एक एक खास वीडियो शेयर की है। तो वहीं Akshay Kumar ने भी खुशी जाहिर की है। नए संसद भवन की इस वीडियो में शाहरुख खान ने अपनी आवाज दी है। उन्होंने वीडियो को साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है कि 'लोकतंत्र का नया घर'। इसके साथ किंग खान ने बहुत कुछ कहा है। शाहरुख खान के इस वीडियो को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने Re-Twiite किया है।

advertisement

SharukhKhan ने नए संसद भवन को लेकर अपने ट्विटर हैंडल पर एक एक खास वीडियो शेयर की है

शाहरुख खान ने इस वीडियो को जारी करते हुए कहा है कि मेरी प्रार्थना है कि लोकतंत्र की आत्मा अब नए घर में बेहद मजबूती से स्थापित रहे और स्वतंत्रता, बंधुत्व और समानता को बढ़ावा मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो में शाहरुख खान की आवाज के साथ फेमस फिल्म स्वदेश का बैंकग्राउंड सॉन्ग 'ये जो देश है मेरा' म्युजिक सुनाई दे रहा है। इस वीडियो के व्यूज की बात करें तो ये करीब 80 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। इस वीडियो पर पीएम मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि 'बेहद खूबरसूरत अभिव्यक्ति!, नया संसद लोकतांत्रिक मजबूती और उन्नति का प्रतिक है. इसमें परंपरा और आधुनिकता का समावेश है'

Also Read: PM मोदी ने किया नए संसद भवन का उद्घाटन, विधि विधान से सेंगोल स्थापित

वहीं दूसरी ओर अक्षय कुमार ने नए संसद की वीडियो साझा करते हुए कहा कि जब मैं बचपन में Delhi में रहता था तो अपने माता-पिता के साथ इंडिया गेट के आस-पास घूमने निकलता था। मैं देखता था कि सारी बिल्डिंग अंग्रेजों के जरिए ही बनाई गई हैं। आज जब मैं इस नई बिल्डिंग को देख रहा हूं तो मेरा दिल खुशी के मारे झूम रहा है। उन्होंने लिखा कि नए संसद भवन को देख कर बहुत गर्व हो रहा है। मैं चाहता हूं कि ये आने वाले समय में भारत के विकास का प्रतीक बनें।

Akshay Kumar ने भी नए संसद की वीडियो Twitter पर साझा कीया

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद का उद्धाटन कर दिया है और सेनगोल भी स्थापित कर दिया है। इस पूजा समारोह में प्रधानमंत्री समेत कैबिनेट मंत्री और BJP शासित मुख्यमंत्री और लोकसभा स्पीकर Om Birla भी मौजूद रहे। अगर इसे बनाने में लगे खर्च की बात करें तो ये 4 मंजिला नए संसद को करीब 970 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। नए संसद में पहले के मुकाबले ज्यादा सीटों की क्षमता वाले लोकसभा, राज्यसभा के साथ-साथ संविधान हॉल, लाइब्रेरी, कैन्टीन, सांसदों के लिए लाउंज, कोर्टयार्ड जैसी कई सुविधाएं दी गई हैं।

advertisement

Also Read: पढ़िए राजदंड की ऐतिहासिक कहानी, 28 मई को PM करेंगे 'सेंगोल' की पुर्नस्थापना