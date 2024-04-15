Unknown In Pakistan: भारतीय कैदी सरबजीत सिंह के हत्यारे को पाकिस्तान में किसी अज्ञात ने मार डाला

Pakistan में मौत की सजा पाए भारतीय कैदी Sarabjeet Singh की हत्या के आरोपी और लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी)

आतंकी संगठन के संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी आमिर सरफराज तांबा की रविवार को लाहौर में अज्ञात बंदूकधारियों ने हत्या कर दी। तांबे पर दोपहर में पुराने लाहौर के घनी आबादी वाले इलाके सनंत नगर में उनके आवास पर मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हमला किया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तांबा के छोटे भाई जुनैद सरफराज की शिकायत पर दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। रिपोर्टों के अनुसार, तांबा के शरीर पर चार गोलियों के घाव थे, दो-दो सीने और पैर में। तांबा पर आरोप था कि उसने कोट लखपत जेल में सरबजीत की हत्या की थी। एक सप्ताह तक कोमा में रहने के बाद 2 मई, 2013 की तड़के जिन्ना अस्पताल लाहौर में हृदयाघात से मृत्यु हो गई।

रिहाई के लिए लंबी लड़ाई

उसकी बहन दलबीर कौर ने पड़ोसी देश से उसकी रिहाई के लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन असफल रही थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुलिस महानिरीक्षक डॉ उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस सभी पहलुओं से तांबा की हत्या की जांच कर रही है। उन्होंने कहा, "हालांकि, इस स्तर पर राज्य विरोधी तत्वों की संलिप्तता का पता लगाना जल्दबाजी होगी।" एफआईआर के अनुसार, जुनैद सरफराज ने कहा कि वह और उनके बड़े भाई आमिर सरफराज तांबा घटना के समय सनंत नगर स्थित घर पर मौजूद थे। “मैं भूतल पर मौजूद था, जबकि तांबा ऊपरी हिस्से में था। घर का मुख्य द्वार खुला था जुनियाद ने अपनी शिकायत में कहा, "उन्होंने तांबा पर तीन गोलियां चलाईं और घटनास्थल से भाग गए। मैं ऊपरी मंजिल पर गया और तांबा को खून से लथपथ पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया।" भारत में आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सरफराज जावेद का बेटा तांबा 1979 में लाहौर में पैदा हुआ था और वह लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक का करीबी सहयोगी था, जिसने सिंह की हत्या के लिए उसे बधाई दी थी। लाहौर में पुलिस अधिकारी सज्जाद हुसैन ने पीटीआई को बताया कि यह एक "लक्षित हमला" प्रतीत होता है। हुसैन ने कहा कि तांबा के छोटे भाई ने पुलिस को बताया कि परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुलिस कथित सरबजीत सिंह हत्या मामले में उसकी भूमिका के संबंध में भी तांबा की हत्या की जांच कर रही है। सूत्रों ने बताया कि 'लाहौर का असली डॉन' के रूप में कुख्यात तांबा 'ट्रकवाला गिरोह' का हिस्सा था