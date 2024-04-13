Another Temple Demolished in Pakistan 2024: मंदिर को तोड़कर बनाया जाएगा मॉल

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा के पास स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर को गिरा दिया गया है और वहां पहले से ही एक वाणिज्यिक परिसर का निर्माण कार्य चल रहा है।

'खैबर मंदिर' के नाम से प्रसिद्ध, सीमावर्ती शहर लांडी कोटल बाज़ार में स्थित यह पवित्र स्थल 1947 से बंद था, इस मंदिर का रख-रखाव करने वाले मूल निवासी भारत चले गए थे।

अपने पूर्वजों द्वारा बताई गई कहानियों को याद करते हुए पत्रकार इब्राहिम शिनवारी ने मंदिर की उपस्थिति की पुष्टि की तथा इसके विनाश पर शोक व्यक्त किया।

पाकिस्तान हिंदू मंदिर प्रबंधन समिति के हारून सरबदियाल ने इस बात पर जोर दिया कि गैर-मुस्लिमों के लिए धार्मिक महत्व की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और पुनर्वास सुनिश्चित करना जिला प्रशासन और संबंधित सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा, "पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, पुलिस, संस्कृति विभाग और स्थानीय सरकार 2016 के पुरातन कानून के तहत पूजा स्थलों सहित ऐसे स्थलों की सुरक्षा करने के लिए बाध्य हैं।"

हालांकि, डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, सहायक आयुक्त ने कहा कि ऐसा कोई हिंदू मंदिर नहीं था।

हालांकि कई लोगों का कहना है कि मंदिर को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं किया जाता है और यही वजह है कि मंदिर तोड़ दिए जाते हैं। पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों का ध्वस्त होना कोई नहीं बात नहीं है।

