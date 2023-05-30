scorecardresearch
NewsपरदेसUday Kotak की बहू बनने जा रही हैं मिस इंडिया

Kotak Mahindra Bank के फाउंडर और CEO उदय कोटक के घर नई खुशियां दस्तक देने जा रही है। दरअसल उदय कोटक के बेटे जय कोटक की सगाई की खबरें कंफर्म हो गई है और जल्द ही उनके घर शहनाई बजने वाली है। आपको बता दें जैसे कोटक परिवार देश की जानी-मानी हस्ती है वैसे ही उदय कोटक की होने वाली बहू भी किसी से कम नहीं हैं। जय कोटक की होने वाली दुल्हनिया का नाम है अदिति आर्या, ये साल 2015 में मिस इंडिया रह चुकी हैं। अदिति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 30, 2023 11:29 IST
Kotak परिवार देश की जानी-मानी हस्ती है वैसे ही उदय कोटक की होने वाली बहू भी किसी से कम नहीं हैं
Kotak Mahindra Bank के फाउंडर और CEO Uday Kotak  के घर नई खुशियां दस्तक देने जा रही है। दरअसल उदय कोटक के बेटे Jay Kotak की सगाई की खबरें कंफर्म हो गई है और जल्द ही उनके घर शहनाई बजने वाली है। आपको बता दें जैसे कोटक परिवार देश की जानी-मानी हस्ती है वैसे ही उदय कोटक की होने वाली बहू भी किसी से कम नहीं हैं। जानना चाहेंगे कौन है जय कोटक की होने वाली दुल्हन? 

कौन है जय कोटक की होने वाली दुल्हन? 

जय कोटक की होने वाली दुल्हनिया का नाम है Aditi Arya, ये साल 2015 में Miss India रह चुकी हैं। अदिति ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की है। अगर इनके प्रोफेशन की बात करें तो अदिति फैशन के साथ-साथ हिंदी, कन्नड़ और तेलगु फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। कुछ वक्त पहले ही अदिति ने MBA की डिग्री हासिल की है। 29 साल की अदिति खूबसूरती ब्यूटी विद ब्रेन हैं क्योंकि वो पढ़ाई में भी काफी तेज रही हैं। दरअसल पिछले साल एफिल टावर से उदय कोटक और अदिति आर्या की तस्वीरें सामने आई थी। जिसके बाद से दोनों के रिश्ते को लेकर खूब खबरें लंबे वक्त तक चर्चा में रहीं। जिसको लेकर अब पूरी तरह से सभी रयूमर खत्म हो चुके हैं और सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। खुद उदय कोटक ने अदिति आर्या के साथ अपने रिश्ते की जानकारी ट्वीट करके दी।

Aditi Arya साल 2015 में Miss India रह चुकी हैं
जय कोटक ने अपने Twitter Handle से एक पोस्ट शेयर किया। जिसमें कैप्शन के साथ-साथ दो तस्वीरें भी थीं। उन्होंने अदिति आर्या के ग्रेजुएशन सेरेमनी की दो फोटो शेयर करते हुए लिखा, मेरी मंगेतर अदिति ने येले यूनिवर्सिटी से अपना MBA की डिग्री हासिल कर ली है। आप पर बहुत गर्व है। अब जय कोटक के बायोडाटा के बारे में भी जान लेते हैं। जय कोटक की बात करें तो उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। इसके साथ ही उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA की डिग्री हासिल की है। कोटक महिंद्रा बैंक के डिजिटल फर्स्ट मोबाइल बैंक कोटक 811 की कमान जय कोटक के पास ही है। 

फेमिना मिस इंडिया 2015 की विनर रह चुकीं अदिति अब जल्द ही अरबपति कोटक परिवार की बहू बनने जा रही है। सगाई के बाद दोनों जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि शादी की डेट को लेकर कोटक परिवार की ओर भी जानकारी साझा नहीं की है। वहीं दूसरी ओर उदय कोटक की नेटवर्थ की बात करें तो मौजूदा वक्त में उदय कोटक भारत के 10वें सबसे अमीर बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल हैं। फोर्ब्‍स की रिच लिस्‍ट 2023 के मुताबिक उदय कोटक भारत में 10वें सबसे अमीर कारोबारी है। उनके पास 1.15 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की नेटवर्थ हैं। उदय कोटक कोटक महिंद्रा बैंक के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब ऐसे में कोटक परिवार और अदिति आर्या के चाहने वालों को तो जल्द से जल्द इस रिश्ते को शादी के बंधन में बंधने का इंतजार है।

​ हालांकि शादी की डेट को लेकर कोटक परिवार की ओर भी जानकारी साझा नहीं की है ​
