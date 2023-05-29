Erdogan फिर बने तुर्की के प्रेसीडेंट, 2028 तक बने रहेंगे प्रेसीडेंट
रेचेप तैय्यप एर्दोगन (Recep Tayyip Erdogan) एक बार फिर से तुर्की (Turkiye) का राष्ट्रपति बन गए है। एर्दोगन करीब 20 साल से तुर्की की सत्ता पर काबिज हैं और भूंकप के बाद भी फिर से चुनाव जीतकर उन्होंने इतिहास रच दिया है। एर्दोगन को 52.14% वोट मिले, जबकि उन्हें कड़ी टक्कर देने वाले विपक्ष के नेता Kamal Kalachdarlu को 47.86% वोट मिले। तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 14 मई को हुई थी और इस वोटिंग में किसी भी उम्मीदवार को 50% से ज्यादा वोट हासिल नहीं हुए थे। एर्दोगन की जीत इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने भूकंप के बाद फिर भी चुनाव जीता।
उन्होंने भूकंप प्रभावित इलाकों में 6.5 लाख नए घर बनाने का वादा किया था, जिसे लोगों ने पंसद किया। लेकिन तुर्की में सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का था। तुर्की में महंगाई की दर 44% है। जिसे काबू में करना आसान काम नहीं है।
एर्दोगन AKP पार्टी के प्रमुख हैं जिसे एक कट्टरवादी सोच के लिए जाना जाता है। एर्दोगन से पहले तुर्की एक उदारवादी देश था लेकिन एकेपी पार्टी के शासन के बाद तुर्की एक कट्टर इस्लामी देश की तरफ बढ़ रहा है। एर्दोगन के बाद तुर्की की यूरोपीय यूनियन में एंट्री भी बंद हो चुकी है।
