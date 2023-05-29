scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsटेक्नोलॉजीBGMI गेम की भारत में हुई वापसी

BGMI गेम की भारत में हुई वापसी

भारत में काफी लोग गेमिंग का शौक रखते हैं। भारतीय गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) फिर से भारत में लॉन्च हो गया है। बीजीएमआई ने इंडियन गेमर्स के लिए वापसी की घोषणा की है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के रिलीज होने के बाद, पूरे देश में उत्साह और खुशी की लहर छा गई है।

Advertisement
New Delhi,UPDATED: May 29, 2023 19:23 IST
BGMI गेम की भारत में हुई वापसी
BGMI गेम की भारत में हुई वापसी

भारत में काफी लोग Gameining का शौक रखते हैं। भारतीय गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) फिर से भारत में लॉन्च हो गया है। बीजीएमआई ने Indian Gamers के लिए वापसी की घोषणा की है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के रिलीज होने के बाद, पूरे देश में उत्साह और खुशी की लहर छा गई है। गेम के प्रशंसक अपने मोबाइल फोन पर गेम इंस्टॉल करने में लग गए हैं।

advertisement

Also Read: Whatsapp लाया धमाकेदार फीचर, अब वीडियो कॉल के दौरान यूजर्स शेयर कर सकेंगे स्क्रीन

यह गेम पहले "PUBG Mobile" के नाम से था और इसे कंपनी कॉरपोरेशन बैटल रॉयल ने विकसित किया है। जैसा कि, भारत में गेमिंग का शौक बहुत लोगों को होता है और BGMI की वापसी की घोषणा गेमर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।

BGMI ने Indian Gamers के लिए वापसी की घोषणा की है
BGMI ने Indian Gamers के लिए वापसी की घोषणा की है

पहले यह गेम चाइनीज कंपनी Tencent Games के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था और उस समय भारत में चीनी एप्लीकेशन्स पर प्रतिबंध लग चुका था। इसलिए, Krafton Inc. ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को इंडियन गेमर्स के लिए लॉन्च करने का फैसला लिया है।

Also Read: होशियार ! नेटफ्लिक्स के पासवर्ड पर लगेगा ताला

Published On:
May 29, 2023