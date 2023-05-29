BGMI गेम की भारत में हुई वापसी

भारत में काफी लोग Gameining का शौक रखते हैं। भारतीय गेमर्स के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया (BGMI) फिर से भारत में लॉन्च हो गया है। बीजीएमआई ने Indian Gamers के लिए वापसी की घोषणा की है। बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के रिलीज होने के बाद, पूरे देश में उत्साह और खुशी की लहर छा गई है। गेम के प्रशंसक अपने मोबाइल फोन पर गेम इंस्टॉल करने में लग गए हैं।

यह गेम पहले "PUBG Mobile" के नाम से था और इसे कंपनी कॉरपोरेशन बैटल रॉयल ने विकसित किया है। जैसा कि, भारत में गेमिंग का शौक बहुत लोगों को होता है और BGMI की वापसी की घोषणा गेमर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।

पहले यह गेम चाइनीज कंपनी Tencent Games के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा था और उस समय भारत में चीनी एप्लीकेशन्स पर प्रतिबंध लग चुका था। इसलिए, Krafton Inc. ने बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को इंडियन गेमर्स के लिए लॉन्च करने का फैसला लिया है।

