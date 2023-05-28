scorecardresearch
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और चेटिंग एप यूजर्स का ध्यान अपनी ओर करने के लिए तमाम एक के बाद एक नए फीचर को बाजारों में ला रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई नए फीचर्स का ऐलान किया है। मैसेज एडिटिंग फीचर, चैट लॉक फीचर, मैसेज हाईड फीचर के बाद व्हाट्सएप अब वीडियो कॉल के दौरान यूजर्स को स्क्रीन शेयर करने का नया फीचर दे रही है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 28, 2023 14:36 IST
सभी Social Media प्लेटफॉर्म और चेटिंग एप यूजर्स का ध्यान अपनी ओर करने के लिए तमाम एक के बाद एक नए फीचर को बाजारों में ला रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में WhatsApp ने अपने यूजर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए कई नए फीचर्स का ऐलान किया है। मैसेज एडिटिंग फीचर, चैट लॉक फीचर, मैसेज हाईड फीचर के बाद व्हाट्सएप अब Video Call के दौरान यूजर्स को स्क्रीन शेयर करने का नया फीचर दे रही है। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप एंड्रॉएड डिवाइस यूजर्स को जल्द Screen Sharing फीचर देने वाला है।

WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, वॉट्सऐप बीटा वर्जन 2.23.11.19 में वीडियो शेयरिंग के दौरान स्क्रीन-शेयरिंग फीचर टेस्ट कर रहा है, जिसके जरिए वह कॉलिंग एक्सपीरियंस को बेहतर करना चाहता है। यूजर्स को वॉट्सऐप का ये नया फीचर वीडियो कॉलिंग के दौरान कैमरा स्विच ऑप्शन के बगल में मिलेगा। यह फीचर तभी एक्टिव होगा, जब ऐप यूजर अपनी स्क्रीन शेयरिंग की परमिशन देंगे। इसके साथ ही यूजर्स कभी भी स्क्रीन शेयरिंग को रोक सकेंगे। जब आप वीडियो कॉल के दौरान स्क्रीन शेयरिंग वाले ऑप्शन पर टैप करेंगे तो वॉट्सऐप में एक वार्निंग मैसेज डिस्प्ले होगा। इसके बाद 'स्टार्ट नाउ' बटन पर टैप करना होगा। अब आप अपनी स्क्रीन को दूसरे यूजर्स के साथ शेयर कर सकेंगे।

WhatsApp अब Video Call के दौरान यूजर्स को स्क्रीन शेयर करने का नया फीचर दे रही है।

खास बात यह है कि WABetaInfo ने जो ScreenShot शेयर किया है उसमें लिखा है कि इस फीचर को यूज करते समय जो भी जानकारी आप दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करेंगे उसे वॉट्सऐप भी एक्सेस कर सकेगा। इसमें पासवर्ड, पेमेंट डिटेल, फोटो, मैसेज और ऑडियो शामिल हैं। यानी कि इस फीचर को यूज करने से वीडियो कॉलिंग एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रहेगी। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप वॉट्सऐप में जल्द यूजर नेम सेट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके जरिए यूजर्स अपने अकाउंट के लिए यूनीक यूजर नेम सेट कर सकेंगे। WABetaInfo की रिपोर्ट के अनुसार, यूजर एक्पीरियंस और लोगों की प्राइवेसी को और बेहतर बनाने के लिए वॉट्सऐप नया फीचर लाने के लिए काम कर रहा है, जो बीटा वर्जन 2.23.11.15 के डेवलपमेंट फेज में है। यूजर्स को वॉट्सऐप का ये नया फीचर ऐप के सेटिंग के प्रोफाइल सेक्शन में मिलेगा। इसके बाद वॉट्सऐप अकाउंट की पहचान के लिए मोबाइल नंबर पर निर्भर रहने के बजाय एक यूनीक यूजर नेम ऑप्शन भी चूज कर सकेंगे। वॉट्सऐप ने हाल ही में मैसेज एडिट और चैट लॉकिंग फीचर रोल आउट किया है। मैसेज एडिट फीचर में यूजर्स भेजे गए मैसेज को 15 मिनट तक एडिट कर सकते हैं। इसके साथ ही चैट लॉक फीचर के जरिए यूजर्स किसी ग्रुप या इंडिविजुअल चैट को लॉक कर सकते हैं। ये फीचर इनेबल करने के बाद यूजर्स डिवाइस पिन या बायोमैट्रिक्स लॉक का यूज करके सिर्फ खुद ही अपनी चैट एक्सेस कर पाएंगे।

