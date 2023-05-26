scorecardresearch
Meta में फिर एक बार छटनी, India में भी जाएंगी नौकरी

Facebook के इंडिया ऑपरेशन्स से भी छंटनी हो सकती है। Google, Amazon, Reliance तमाम कई बड़ी कंपनियों के बाद अब फिर से एक बार Meta अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इंडिया के एम्प्लॉइज की यह छंटनी पहले की गई दूसरे राउंड की छंटनी का ही हिस्सा है। जिसमें सभी लेवल के एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जा रहा है।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 26, 2023 16:42 IST
Meta में फिर एक बार छटनी

Facebook के India ऑपरेशन्स से भी छंटनी हो सकती है।  Google, Amazon, Reliance तमाम कई बड़ी कंपनियों के बाद अब फिर से एक बार Meta अपने कर्मचारियों की छटनी कर सकती है। Media Reports के मुताबिक, इंडिया के एम्प्लॉइज की यह छंटनी पहले की गई दूसरे राउंड की छंटनी का ही हिस्सा है। जिसमें सभी लेवल के एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जा रहा है।

Meta के इंडिया ऑपरेशंस से निकाले गए एक एम्प्लॉई ने गुरुवार को बताया कि कंपनी एम्प्लॉयमेंट ड्यूरेशन के आधार पर एडिशनल मोनेटरी सपोर्ट के साथ 3 महीने का सेवरेंस पे भी देगी। मेटा ने पिछले साल November में अपने पहले राउंड की छंटनी की अनाउंसमेंट की थी। जब CEO Mark ZuckerBerg ने कहा था कि कंपनी के टोटल वर्कफोर्स में से 13% एम्प्लॉइज यानी 11,000 एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जाएगा।

CEO Mark ZuckerBerg ने कहा था कि कंपनी के टोटल वर्कफोर्स में से 13% एम्प्लॉइज को नौकरी से निकाला जाएगा

ZuckerBerg ने मार्च में इसी तरह की अनाउंसमेंट करते हुए कहा था कि छंटनी का दूसरा राउंड ग्लोबल लेवल पर 10,000 एम्प्लॉइज को प्रभावित करेगा। मेटा ने बताया था कि दूसरे राउंड की छंटनी तीन बार में की जाएगी। सितंबर 2022 के आखिरी तक मेटा में 87,314 एम्प्लॉइज थे। मेटा वर्तमान में वॉटेसऐप, इंस्टाग्राम और फेसबुक सहित दुनिया के कुछ सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मालिक है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
May 26, 2023