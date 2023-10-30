scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसAndhra Pradesh में दो ट्रेनों में टक्कर, 6 लोगों की मौत

Andhra Pradesh में दो ट्रेनों में टक्कर, 6 लोगों की मौत

एक बयान में कहा गया है कि शाम 7 बजे के आसपास पलासा जाने वाली ट्रेन से टक्कर हो गई, एक संभावित कारण के रूप में मानवीय त्रुटि का हवाला देते हुए कहा गया कि रायगढ़ा जाने वाली ट्रेन ने सिग्नल तोड़ दिया।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 30, 2023 08:20 IST
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो ट्रेनों की टक्कर
आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में दो ट्रेनों की टक्कर

Andhra Pradesh के Vizianagaram District में दो ट्रेनों की टक्कर में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और 20 से अधिक अन्य घायल हो गए। रेलवे ने शामिल दो ट्रेनों की पहचान 08532 Visakhapatnam-Palasa Passenger और 08504 Visakhapatnam-Rayagada Passenger Special के रूप में की है।

Also Read: अचानक प्याज की कीमत बढ़ने से आम आदमी के निकलने लगे आँसू

advertisement

इस दुर्घटना में 3 कोच क्षतिग्रस्त हो गए। South Coast Railway Zone के एक अधिकारी ने कहा कि ट्रेन 08532 विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर 08504 विशाखापत्तनम-रायगडा पैसेंजर से टकरा गई। एक बयान में कहा गया है कि शाम 7 बजे के आसपास पलासा जाने वाली ट्रेन से टक्कर हो गई, एक संभावित कारण के रूप में मानवीय त्रुटि का हवाला देते हुए कहा गया कि रायगढ़ा जाने वाली ट्रेन ने सिग्नल तोड़ दिया।

दुर्घटना में 3 कोच क्षतिग्रस्त हो गए
दुर्घटना में 3 कोच क्षतिग्रस्त हो गए

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 30, 2023