20 मिनट जेल में रहे Trump, जारी किया फोटो, ट्वीटर पर धमाकेदार वापसी
Donald Trump को 20 मिनट जेल में बंद करने के बाद रिहा कर दिया गया है। जेल में बंद होने पर आम कैदियों की तरह ट्रप का एक फोटो खींचा गया और फिर ट्रंप ने खुद के इस फोटो को ट्वीटर पर शेयर किया। ये मग शॉट ( फोटो ) तुरंत वायरल हो गया। एक्स के मालिक Elon Musk ने पिछले साल के अंत में ट्रम्प के खाते को बहाल कर दिया था।
ट्रम्प ने अपने न्यू जर्सी गोल्फ क्लब में वापस जाने से पहले जेल में केवल 20 मिनट बिताए। अटलांटा के हर्ट्सफील्ड-जैक्सन हवाई अड्डे पर अपने निजी विमान में चढ़ने से पहले, उन्होंने कहा कि ये मामला राजनीति से प्रेरित है। ट्रम्प के विशेष वकील जैक स्मिथ द्वारा लाए गए संघीय आरोपों के दो सेटों का भी सामना करना पड़ता है, एक मामला वाशिंगटन में चुनाव में हस्तक्षेप से जुड़ा है और एक मामला मियामी में है जिसमें 2021 में कार्यालय छोड़ने के बाद उनके पास रखे गए वर्गीकृत दस्तावेज़ शामिल हैं। उन पर कुल 91 आपराधिक मामले हैं।