Kerala के Ernakulam में हुए Serial Blast में तीसरी मौत

Kerala के Ernakulam में रविवार (29 अक्टूबर) को हुए 3 सिलसिलेवार बम धमाकों में मरने वालों की संख्या 3 हो गई है। तीसरी मौत रविवार देर रात हुई, जबकि दो महिलाओं की मौत पहले ही हो गई थी। अब एक 12 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मौत हुई है। इस धमाके में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 5 की हालत नाजुक है। सभी का इलाज जारी है। अस्पताल से मिली जानकारी के मुताबिक एर्नाकुलम जिले के मललयट्टूर में रहने वाली लिबना नाम की 12 साल की बच्ची ने रविवार देर रात कलामासेरी मेडिकाल कॉलेज में दम तोड़ दिया। अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने बयान जारी कर कहा कि बच्ची को रविवार सुबह अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके शरीर का 95 फीसदी हिस्सा ब्लास्ट के कारण जल गया था। वेंटिलेटर सपोर्ट मिलने के बावजूद उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई, जिसके बाद देर रात 12.40 बजे उनकी मौत हो गई।

advertisement

Also Read: Andhra Pradesh में दो ट्रेनों में टक्कर, 6 लोगों की मौत

बता दें कि इस घटना की जिम्मेदारी डोमिनिक मार्टिन नामके शख्स ने ली है, पुलिस के मुताबिक डोमिनिक का दावा है कि वो भी ईसाई धर्म के उसी यहोवा विटनेसस् समूह से जुड़ा हुआ है, जिनकी प्रार्थना सभा में धमाका किया गया। हालांकि, उसका कहना है कि उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं है। उन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है, क्योंकि वो लोग देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। इसलिए उसने उनकी प्रार्थना सभा के दौरान बम ब्लास्ट किया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।

ब्लास्ट में किया गया IED का इस्तेमाल

केरल के एक शीर्ष पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्थिति का आंकलन करने के लिए जांच जारी है।हालांकि, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि विस्फोट एक IED डिवाइस से हुआ था। अधिकारियों का कहना है कि विस्फोटक सामग्री की पहचान फॉरेंसिक जांच के बाद ही की जा सकती है। हालांकि, सूत्रों ने आजतक को बताया है कि डिवाइस एक टिफिन बॉक्स में मिला था।