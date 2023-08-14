scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसआजादी के जश्न में लालकिले पर होगा विशेष जश्न

आजादी के जश्न में लालकिले पर होगा विशेष जश्न

रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, कुछ विशेष अतिथि दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को उनकी पारंपरिक पोशाक में लाल किले पर समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 14, 2023 14:52 IST
आजादी के जश्न में लालकिले पर होगा विशेष जश्न
आजादी के जश्न में लालकिले पर होगा विशेष जश्न

चंद घंटों के बाद देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री Narendra Modi रिकॉर्ड लगातार दसवीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे। लालकिले के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में खास होने वाला है। इस बार यहां पीएम-किसान लाभार्थियों सहित देशभर के लगभग 1,800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है। 

advertisement

Also Read: G20 से पहले Delhi पर हमले की तैयारी, IB ने जारी किया अलर्ट

इन विशेष अतिथियों में 660 से अधिक वाइब्रेंट गांवों के 400 से अधिक सरपंच शामिल हैं। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा को बनाने वाले कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इनमें से कुछ विशेष अतिथि दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और रक्षा राज्य मंत्री Ajay Bhatt से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को उनकी पारंपरिक पोशाक में लाल किले पर समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान, राजघाट, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, आईटीओ मेट्रो गेट, नौबत खाना और शीश गंज गुरुद्वारा सहित 12 स्थानों पर सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को समर्पित सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए गए हैं। 

प्रधानमंत्री Narendra Modi दसवीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे
प्रधानमंत्री Narendra Modi दसवीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 14, 2023