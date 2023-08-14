आजादी के जश्न में लालकिले पर होगा विशेष जश्न

चंद घंटों के बाद देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री Narendra Modi रिकॉर्ड लगातार दसवीं बार लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को संबोधित करेंगे। लालकिले के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लाल किले पर 15 अगस्त को आयोजित होने वाला स्वतंत्रता दिवस समारोह कई मायनों में खास होने वाला है। इस बार यहां पीएम-किसान लाभार्थियों सहित देशभर के लगभग 1,800 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया है।

इन विशेष अतिथियों में 660 से अधिक वाइब्रेंट गांवों के 400 से अधिक सरपंच शामिल हैं। इसके अलावा सेंट्रल विस्टा को बनाने वाले कर्मचारियों को भी बुलाया गया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इनमें से कुछ विशेष अतिथि दिल्ली में अपने प्रवास के दौरान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का दौरा करेंगे और रक्षा राज्य मंत्री Ajay Bhatt से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से 75 जोड़ों को उनकी पारंपरिक पोशाक में लाल किले पर समारोह देखने के लिए आमंत्रित किया गया है। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक, इंडिया गेट, विजय चौक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रगति मैदान, राजघाट, जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन, आईटीओ मेट्रो गेट, नौबत खाना और शीश गंज गुरुद्वारा सहित 12 स्थानों पर सरकार की विभिन्न योजनाओं और पहलों को समर्पित सेल्फी प्वाइंट स्थापित किए गए हैं।