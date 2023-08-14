G20 से पहले Delhi पर हमले की तैयारी, IB ने जारी किया अलर्ट

राजधानी Delhi में खुफिया एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस को लेकर अलर्ट जारी किया है। खुफिया विभाग की रिपोर्ट्स की मानें तो 77वें स्वतंत्रता दिवस में आतंकी हमला हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आतंकी G20 से पहले हमला करके देश की छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं और इसके लिए कई आतंकी संगठनों ने योजना बनाई है।

advertisement

Also Read: अगले 4 दिन तक Delhi जाने में हो सकती है परेशानी

आतंकियों के टारगेट पर दिल्ली सबसे ऊपर है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक, फरवरी 2023 में इनपुट मिला था कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जुड़े लोग दिल्ली में रेकी करने की कोशिश कर रहे हैं। मई 2023 के एक अन्य इनपुट के मुताबिक, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े एक पाकिस्तानी आतंकवादी ने अपने सहयोगियों को दिल्ली की प्रमुख सड़कों, रेलवे प्रतिष्ठानों ,दिल्ली पुलिस मुख्यालय का सर्वे किया था। मई 2023 में पीओके स्थित एक आतंकी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए वीडियो में दावा किया गया था कि जैश ए मोहम्मद दिल्ली सहित कई भारतीय शहरों को निशाना बनाने की योजना बना रहा है। स्वतंत्रता दिवस-2023 को मुख्य रूप से खतरा पाकिस्तानी संगठनों से है। इसके अलावा घरेलू आतंकी सगठनों और सिख उग्रवादियों से भी खतरा है।

रिपोर्ट्स की मानें तो 77वें स्वतंत्रता दिवस में आतंकी हमला हो सकता है

आतंकी हमले के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकवादी संगठनों विशेष रूप से लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) को फंडिग कर रही है। 15 अगस्त को देश 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। इस अवसर पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री Narendra Modi राष्ट्र को संबोधित करेंगे। लिहाजा लालकिले के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। इसी क्रम मे 10 हजार पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। साथ ही 1000 कैमरे, एंटी-ड्रोन सिस्टम भी लगाए गए हैं।

Also Read: राजद्रोह का कानून होगा खत्म, IPC में बड़े बदलाव