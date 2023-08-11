अगले 4 दिन तक Delhi जाने में हो सकती है परेशानी

अगर आप भी Noida-Greater Noida में रहते हैं और Delhi आना-जाना लगा रहता है तो इस आर्टिकल को पढ़िए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर Gautam Budh Nagar Police ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, दिल्ली जाने वाले कईं रूट बदले हुए हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी के मुताबिक आने वाले चार दिनों तक दिल्ली और नोएडा के बीच तीनों बॉर्डर (चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज और डीएनडी रूट) पर भारी वाहनों और छोटे कमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। वहीं अन्य वाहनों के लिए रूट पहले की तरह की चालू रहेगा।

फुल ड्रेस परेड रिहर्सल और स्वतंत्रता दिवस परेड के चलते 12 अगस्त रात 10 बजे से 13 अगस्त को कार्यक्रम की समाप्ति और 14 अगस्त रात 10 बजे से लेकर 15 अगस्त कार्यक्रम समाप्ति तक गौतमबुद्ध नगर (नोएडा-ग्रेटर नोएडा) से दिल्ली जाने वाले मालवाहक (भारी, मध्यम व हल्के) वाहनों की एंट्री प्रतिबंध रहेगी। इनके लिए अलग रूट तय किया गया है।

1. Chilla Red Light (Border) से दिल्ली जाने वाले कमर्शियल वाहन चिल्ला रेड लाइट से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगे।

2. DND (Border) से दिल्ली जाने वाले वाहन डीएनडी टोल प्लाजा से यू-टर्न लेकर नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर अपने गन्तव्य की ओर जा सकेंगे।

3. Kalindi Kunj Yamuna (Border) से दिल्ली जाने वाले वाहन यमुना नदी से पहले अंडरपास तिराहा से डायवर्ट किए जाएंगे, जो नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस-वे से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे होकर अपने स्थान पर जा सकेंगे।