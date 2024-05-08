Thailand Visa Free: थाईलैंड ने भारतीयों के लिए वीज़ा छूट 11 नवंबर तक बढ़ाई

Thailand ने India और Taiwan से आने वाले पर्यटकों के लिए Visa छूट कार्यक्रम को बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री Srettha Thavisin ने कहा कि इन देशों के लोग 11 नवंबर तक बिना वीज़ा के थाईलैंड में प्रवेश कर सकेंगे। इस विस्तार से यात्रियों को 30 दिनों तक ठहरने का आनंद लेने में मदद मिलेगी।

भारतीय और ताइवान के पर्यटकों को वीज़ा-ऑन-अराइवल योजना

इससे पहले, भारतीय और ताइवान के पर्यटकों को वीज़ा-ऑन-अराइवल योजना के तहत 15 दिनों के प्रवास की अनुमति दी जाती थी, लेकिन अब उन्हें विस्तारित वीज़ा-मुक्त प्रवेश अवधि का लाभ मिलेगा। पर्यटन पर थाईलैंड की भारी निर्भरता को देखते हुए, देश ने चीन और रूस जैसे महत्वपूर्ण देशों से आने वाले पर्यटकों के लिए वीजा नियमों को रणनीतिक रूप से आसान बना दिया है, ताकि पर्यटकों की आमद को बढ़ाया जा सके।

पर्यटन और खेल मंत्रालय

पर्यटन और खेल मंत्रालय ने 2024 के पहले चार महीनों के दौरान विदेशी पर्यटकों के आगमन में उल्लेखनीय वृद्धि की सूचना दी है, जिसमें 12 मिलियन से अधिक आगंतुक आए, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 39% की वृद्धि दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष कुल आगमन में चीन, मलेशिया, रूस, दक्षिण कोरिया और भारत के पर्यटकों की संख्या आधी थी।

थाईलैंड

खास तौर पर भारतीयों के लिए थाईलैंड न सिर्फ़ पसंदीदा छुट्टी मनाने की जगह है, बल्कि अपनी निकटता और किफ़ायती होने के कारण यह सुविधाजनक विकल्प भी है। चाहे शानदार स्ट्रीट फ़ूड का लुत्फ़ उठाना हो, प्राचीन मंदिरों की सैर करनी हो या फिर प्राचीन समुद्र तटों पर घूमना हो, थाईलैंड एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करता है जो भारतीय पर्यटकों को हर साल यहाँ लौटने के लिए आकर्षित करता है।