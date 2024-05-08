Air India Express Flights Delayed: केबिन क्रू की कमी के कारण 80 से अधिक उड़ानें रद्द कीं

Air India Express ने 80 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और कई उड़ानों में देरी हुई है, क्योंकि टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में केबिन क्रू के सदस्यों के एक साथ बीमार होने की सूचना दी है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि एयरलाइन बीमार होने की सूचना देने के कारणों को समझने के लिए केबिन क्रू सदस्यों से संपर्क कर रही है और उड़ान में व्यवधान के लिए माफी भी मांगी है। कम लागत वाली एयरलाइन में केबिन क्रू के एक वर्ग के बीच पिछले कुछ समय से असंतोष पनप रहा था, खासकर विलय प्रक्रिया शुरू होने के बाद। सूत्रों ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि माना जाता है कि एयरलाइन में कथित कुप्रबंधन के विरोध में 200 से अधिक केबिन क्रू ने बीमार होने की सूचना दी है। उन्होंने बताया कि कोच्चि, कालीकट और बेंगलुरु समेत कई एयरपोर्ट पर उड़ानों में व्यवधान आ रहा है।

advertisement

विदेशी गंतव्यों समेत कई उड़ानों अचानक रद्द

सूत्रों ने यह भी बताया कि विदेशी गंतव्यों समेत कई उड़ानों के अचानक रद्द होने से कुछ एयरपोर्ट पर अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई। "हमारे केबिन क्रू के एक हिस्से ने कल रात से आखिरी समय में बीमार होने की सूचना दी है, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान में देरी और रद्दीकरण हुआ है। एयर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, "जबकि हम इन घटनाओं के पीछे के कारणों को समझने के लिए क्रू के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमारी टीमें इस मुद्दे को सक्रिय रूप से संबोधित कर रही हैं ताकि हमारे मेहमानों को होने वाली किसी भी असुविधा को कम किया जा सके।" "अप्रत्याशित व्यवधान" के लिए ग्राहकों से माफ़ी मांगते हुए, प्रवक्ता ने कहा कि रद्दीकरण से प्रभावित लोगों को पूर्ण धनवापसी या किसी अन्य तिथि पर मानार्थ पुनर्निर्धारण की पेशकश की जाएगी। पिछले महीने के अंत में, एयर इंडिया एक्सप्रेस केबिन क्रू के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संघ ने आरोप लगाया कि एयरलाइन का कुप्रबंधन किया जा रहा है और कर्मचारियों के साथ व्यवहार में समानता की कमी है।

Also Read: Air India Flights: तेल अवीव की उड़ानों पर रोक 15 मई तक बढ़ाई

एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ

एयर इंडिया एक्सप्रेस कर्मचारी संघ (AIXEU), एक पंजीकृत संघ, जो लगभग 300 केबिन क्रू सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करता है, जिनमें से ज़्यादातर वरिष्ठ हैं, ने भी आरोप लगाया था कि मामलों के कुप्रबंधन ने कर्मचारियों के मनोबल को प्रभावित किया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस में यह घटनाक्रम टाटा समूह की पूर्ण-सेवा वाहक विस्तारा द्वारा पायलट संबंधी समस्याओं का सामना करने के एक महीने बाद हुआ है, जिसके कारण उसे अस्थायी रूप से अपनी क्षमता में 10 प्रतिशत या प्रतिदिन 25-30 उड़ानों की कटौती करनी पड़ी। अपने एयरलाइन व्यवसाय को समेकित करने के हिस्से के रूप में, टाटा समूह एयर इंडिया एक्सप्रेस और AIX कनेक्ट के साथ-साथ विस्तारा को एयर इंडिया में विलय कर रहा है। बुधवार को, कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा अचानक उड़ानें रद्द किए जाने की शिकायत की। एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा, "आज हमारे साथ उड़ान भरने वाले मेहमानों से अनुरोध है कि वे हवाई अड्डे पर जाने से पहले जांच लें कि उनकी उड़ान प्रभावित हुई है या नहीं।"