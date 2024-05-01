Air India Flights: तेल अवीव की उड़ानों पर रोक 15 मई तक बढ़ाई

Air India ने मंगलवार को कहा कि उसने मध्य पूर्व में तनाव के बीच Tel Aviv से आने-जाने वाली उड़ानों के निलंबन को 15 मई तक बढ़ा दिया है। 19 अप्रैल को, एयरलाइन ने कहा कि तेल अवीव की उड़ानें 30 अप्रैल तक निलंबित रहेंगी। यह राष्ट्रीय राजधानी और इज़राइली शहर के बीच चार साप्ताहिक उड़ानें संचालित करती है। मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में चल रही स्थिति को देखते हुए, एयर इंडिया ने कहा कि उसने तेल अवीव से आने-जाने वाली उड़ानों के अस्थायी निलंबन को 15 मई तक बढ़ा दिया है।

एयरलाइन ने एक बयान में कहा

एयरलाइन ने एक बयान में कहा, "हम लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और इस अवधि के दौरान तेल अवीव से आने-जाने के लिए बुकिंग की पुष्टि करने वाले अपने यात्रियों को सहायता प्रदान कर रहे हैं, जिसमें पुनर्निर्धारण और रद्दीकरण शुल्क पर एकमुश्त छूट दी गई है।"

इज़राइल और हमास समूह के बीच संघर्ष

इज़राइल और हमास समूह के बीच संघर्ष के कारण मध्य पूर्व में तनाव बना हुआ है। करीब पांच महीने बाद, टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने 3 मार्च को इजरायली शहर के लिए अपनी सेवाएं फिर से शुरू की थीं। एयर इंडिया ने इजरायली शहर पर हमास समूह के हमले के बाद 7 अक्टूबर, 2023 से तेल अवीव के लिए उड़ानें निलंबित कर दी थीं। जबकि दोनों पक्षों के बीच तनाव अभी भी बना हुआ है, इजरायल और हमास समूह संभावित युद्ध विराम पर भी बातचीत कर रहे हैं।