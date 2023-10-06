scorecardresearch
State Assembly Elections 2023: 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान जल्द हो सकता है

मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर, 2023 को खत्म हो रहा है। वहीं, राजस्थान, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं का कार्यकाल जनवरी, 2024 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 6, 2023 13:36 IST
चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का संभावित खाका तैयार कर लिया है

हाई वोल्टेज 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी पर है। 5 राज्यों में  चुनाव होने से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज है। सभी राजनीतिक दल चुनाव को जीतने के लिए पूरी ताकत झोक रहे हैं? भाजपा चुनावी राज्यों में स्टारप्रचारक के रूप में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंता विश्वा शर्मा सहित कई दिग्गज नेता मंत्री चुनाव प्रचार कर रहे है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव का संभावित खाका तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 2 और राजस्थान,एमपी, मिजोरम और तेलंगाना में एक-एक चरण में मतदान संभव है।

सूत्रों के हवाले से खबर है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में पांच राज्यों में मतदान के अलग-अलग चरण होंगे। 1 से 2 चरणों में पांच राज्यों में मतदान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में दो चरणों में मतदान संभव है। जानकरी के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त की मुहर के बाद चुनाव कार्यक्रम को अंतिम मंजूरी दी जाएगी और फिर घोषणा होगी।  5 राज्यों के चुनावी ऑब्जर्वर के साथ आज चुनाव आयोग की दिल्ली में बैठक है। चुनाव आयोग जल्द चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा। चुनाव शांति से कैसे संपन्न हों, इस पर मीटिंग में चर्चा हो सकती है। चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियों ने भी कमर कस ली है और अब बस तारीखों के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना और राजस्थान में नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल 17 दिसंबर, 2023 को खत्म हो रहा है। वहीं, राजस्थान, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की विधानसभाओं का कार्यकाल जनवरी, 2024 में अलग-अलग तारीखों पर खत्म होगा।

नवंबर और दिसंबर के महीने में पांच राज्यों में मतदान के अलग-अलग चरण होंगे

abhishek singh1
Oct 6, 2023