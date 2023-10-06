scorecardresearch
BT TV
Delhi liquor policy case: कौन हैं Sarvesh Mishra और Vivek Tyagi? ED करेगी पूछताछ

Delhi liquor policy case: कौन हैं Sarvesh Mishra और Vivek Tyagi? ED करेगी पूछताछ

विवेक त्यागी शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की टीम का अहम हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वहीं, विवेक त्यागी हापुड़ में जिला प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत से ही विवेक त्यागी संजय सिंह के साथ जुड़े हुए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 6, 2023 12:21 IST
AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं

AAP के राज्यसभा सांसद Sanjay Singh की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। संजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद ED ने अब उनके दो करीबियों Sarvesh Mishra और Vivek Tyagi को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। सर्वेश और विवेक दोनों ही आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं। अब जांच एजेंसी दोनों को संजय सिंह के सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। दरअसल, दिल्ली सरकार 2021-22 में नई शराब नीति लेकर आई थी। नई नीति में घोटाले के आरोप लगे थे। उप राज्यपाल ने इस मामले में CBI जांच की सिफारिश की थी। कई महीनों की जांच के बाद सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम Manish Sisodia को इस साल फरवरी में गिरफ्तार किया था।  बुधवार को ईडी ने इसी केस में संजय सिंह के यहां छापेमारी की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था।

कौन हैं सर्वेश मिश्रा? 

सर्वेश मिश्रा संजय सिंह के आंदोलन के समय से युवा सहयोगी रहे हैं। सर्वेश मिश्रा को आम आदमी पार्टी में प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी दी गई है। वह सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं और संजय सिंह की सभी पोस्ट को शेयर भी करते हैं। सर्वेश मिश्रा संसद के कामकाज में भी संजय सिंह के लिए अहम भूमिका निभाते हैं।

 

बुधवार को ईडी ने इसी केस में संजय सिंह के यहां छापेमारी की थी

विवेक त्यागी शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की टीम का अहम हिस्सा हैं। आम आदमी पार्टी में संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वहीं, विवेक त्यागी हापुड़ में जिला प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आंदोलन की शुरुआत से ही विवेक त्यागी संजय सिंह के साथ जुड़े हुए हैं।

