Special Trains Chhath: दिवाली-छठ पर मिलेगा कन्फर्म टिकट? इन रूट्स की ट्रेन का टिकट जल्दी बुक कीजिए

सेंट्रल रेलवे ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि सेंट्रल रेलवे दिवाली और छठ त्योहारों के लिए लगभग 425 विशेष ट्रेनें चला रहा है। इन विशेष ट्रेनों से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर सकेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Nov 7, 2023 13:02 IST
उत्तर भारत के दो सबसे बड़े त्योहारों में शुमार दिवाली और छठ बस आने ही वाले हैं लेकिन टिकटों की मारामारी शुरू हो गई है। यात्रियों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है और अगर आप भी टिकट बुक करना चाहते हैं तो इन 425 विशेष ट्रेन्स में आपको मौका मिल सकता है।

Also Read: सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, ₹27.50 किलो में कहाँ और कैसे मिलेगा, पढ़िए पूरी खबर

सेंट्रल रेलवे ने ट्विटर पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि सेंट्रल रेलवे दिवाली और छठ त्योहारों के लिए लगभग 425 विशेष ट्रेनें चला रहा है। इन विशेष ट्रेनों से लगभग 3 लाख यात्री सफर कर सकेंगे। ये ट्रेनें इस अवधि के दौरान चलने वाली नियमित मेल एक्सप्रेस ट्रेनों से अलग हैं। रेलवे ने अलग-अलग क्षेत्रों में चलाई जाने वाली स्पेशल ट्रेनों की संख्या भी जारी की है।

नागपुर/अमरावती- 103 
नांदेड़- 16 
कोल्हापुर- 114 
थिविम/मंगलुरु- 40
कानपुर/वाराणसी/गोरखपुर- 38
दानापुर- 60
समस्तीपुर/छपरा/सिवान/हटिया- 36
इंदौर- 18

450 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट इस प्रकार है, कृपया नीचे फोटो देखिए

450 स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट
