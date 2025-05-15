मुंबई की आईटी कंपनी eClerx Services Ltd ने मार्च 2025 की तिमाही में अच्छा मुनाफा कमाया है। कंपनी का मुनाफा पिछले साल की तुलना में 16.6% बढ़कर लगभग ₹152 करोड़ हो गया है। इस खबर के बाद कंपनी के शेयर की कीमत में 13% से ज्यादा तेजी देखी गई। खबर लिखते वक्त कंपनी के शेयर 9.07 फीसदी की तेजी के साथ ₹2,997.90 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

कमाई में भी हुआ बड़ा उछाल

पिछले कारोबारी साल की आखिरी तिमाही में eClerx की कुल कमाई ₹898 करोड़ से ऊपर पहुंच गई, जबकि पिछले साल यह ₹766 करोड़ थी। डॉलर में भी कंपनी की कमाई बढ़ी है, जो $104.9 मिलियन हो गई। इससे पता चलता है कि कंपनी का बिजनेस मजबूत हो रहा है।

कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ी है। मार्च 2025 तक कर्मचारी 19,267 हो गए, जो पिछले साल से लगभग 12% ज्यादा हैं। ये इस बात का संकेत है कि कंपनी में काम के मौके बढ़ रहे हैं।

eClerx के CEO कपिल जैन ने बताया कि पूरे साल कंपनी ने सबसे ज्यादा कमाई की है जो ₹3,439 करोड़ से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि कंपनी की सफलता का राज उसका एक्सपीरियंस, नई टेक्नोलॉजी और बेहतर सर्विस है। इन्हीं वजहों से कंपनी के क्लाइंट्स खुश हैं और कंपनी तेजी से बढ़ रही है।

शेयर बाजार में अच्छा प्रदर्शन

इस तिमाही की अच्छी रिपोर्ट के बाद eClerx के शेयर ₹3,095 तक पहुंच गए। पिछले दो सालों में इसके शेयर ने 126% की बढ़त बनाई है और पिछले पांच सालों में यह 958% तक पहुंच चुका है। निवेशक इस कंपनी पर भरोसा कर रहे हैं।

कंपनी से है निवेशक को उम्मीद

eClerx Services कई बड़ी कंपनियों के साथ काम करती है, जिनमें फॉर्च्यून 500 कंपनियां भी शामिल हैं। कंपनी के बेहतर प्रदर्शन और मजबूत टीम को देखकर निवेशकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में भी यह कंपनी अच्छा करेगी।