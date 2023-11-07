सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, ₹27.50 किलो में कहाँ और कैसे मिलेगा, पढ़िए पूरी खबर

सरकार ने लॉन्च किया भारत आटा, ₹27.50 किलो में कहाँ और कैसे मिलेगा, पढ़िए पूरी खबर
गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है।
केंद्र सरकार देशभर में 27.50 रुपए प्रति किलो की कीमत पर 'भारत आटा' उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय मंत्री Piyush Goyal ने सोमवार, 6 नवंबर को Delhi में आटे के वितरण वाहनों (मोबाइल वैन) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसे 10 Kg और 30 Kg के पैक में उपलब्ध कराया जाएगा। देशभर में 2 हजार आउटलेट पर यह आटा मिलेगा। इसे नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NAFED), नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF), सफल, मदर डेयरी और अन्य सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा।
Also Read: New Business Idea: फूलों की खेती से कैसे कमा सकते हैं हर महीने लाखों रूपये?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस दौरान बताया कि इसके लिए ढ़ाई लाख मीट्रिक टन गेहूं का एलॉकेशन विभिन्न सरकारी एजेंसियों को किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग के अनुसार अभी देश में आटे की औसत कीमत 35 रुपए किलो है। बाजार में नॉन-ब्रांडेड आटे की खुदरा कीमत 30-40 रुपए किलो है तो ब्रांडेड आटा 40-50 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। गेहूं की लगातार बढ़ती कीमत की वजह से त्योहारी सीजन में आटे की कीमत में तेजी को देखते हुए सरकार ने सस्ते दाम पर आटा बेचने का फैसला किया है।