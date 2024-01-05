Ram Mandir: UP Roadways की बसों में बजेंगे राम भजन, UPSRTC का है ये प्लान
Uttar Pradesh Transport Department ने निर्देश दिया है कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के अभिषेक समारोह में उत्साह बढ़ाने के लिए Ayodhya आने-जाने वाली सभी बसों में विभिन्न प्रकार के राम भजन बजाए जाने चाहिए। यह पहली बार है कि सरकारी बसों में आधिकारिक तौर पर भक्ति गीत बजाए जाएंगे। UPSRTC के पीआरओ अजीत सिंह ने कहा कि अयोध्या से गुजरने वाली लगभग 1,500 बसों में सार्वजनिक संबोधन प्रणालियां लगाई जा रही हैं, जिन पर 22 जनवरी तक यह भक्ति संगीत बजाया जाएगा। इसके अलावा, टैक्सी और टूरिस्ट बस ड्राइवरों को निर्देश दिया गया है कि वे उस समय अपने बिजनेस को ठीक से संचालित करें। इसके अलावा, आने वाले यात्रियों की सहायता और सुरक्षा चिंताओं पर ध्यान देने के लिए अयोध्या के 200 किमी के बीच सभी मार्गों पर इंटरसेप्टर वाहन तैनात किए जाएंगे। बता दें 22 जनवरी को राम मंदिर में ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के लिए अयोध्या को सजाया जा रहा है।
PM Modi इसमें शामिल होंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मंदिर के ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की आमंत्रितों की सूची में सात हजार से अधिक लोगों के नाम हैं, जिनमें विभिन्न क्षेत्रों की दिग्गज हस्तियां शामिल हैं। मेहमानों को निमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं। राम मंदिर में ‘प्राण प्रतिष्ठा’ के लिए भेजे जा रहे निमंत्रण पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपवाए गए हैं। प्रत्येक निमंत्रण पत्र में मुख्य निमंत्रण पत्र, ‘प्राण प्रतिष्ठा’ कार्यक्रम पत्र, राम जन्मभूमि आंदोलन की यात्रा और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसमें भूमिका निभाने वाले लोगों का परिचय देती एक पुस्तिका शामिल है।