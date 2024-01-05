Attack on ED Team : 'आज हमला हुआ, कल हत्या भी हो सकती है', पश्चिम बंगाल में ED की टीम पर हमले को लेकर Mamta पर भड़के Adhir

पश्चिम बंगाल में Adhir Ranjan Chowdhury का TMC पर हमला जारी है। सीट बंटवारे को लेकर Mamata Banerjee पर लगातार हमला बोलने वाले अधीर ने अब पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए टीएमसी सरकार को घेरा है। पश्चिम बंगाल में 5 जनवरी को ED टीम पर हुए हमले के संबंध में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा, "ईडी अधिकारियों पर सत्तारूढ़ सरकार के गुंडों के हमले के बाद यह स्पष्ट है कि राज्य में कोई कानून-व्यवस्था नहीं है। आज वे घायल हुए, कल उनकी हत्या भी हो सकती है, यह मेरे लिए आश्चर्य की बात नहीं होगी। वहीं, इस हमले पर टीएमसी सांसद Santunu Sen का कहना है कि, "केंद्रीय बलों से घिरे केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को भड़काया, इसलिए लगातार जवाबी प्रतिक्रियाएं होती रहीं। असल बात तो ये है कि भारत की जनता रोजाना दिल्ली से तैयार होने वाली इस तरह की गहरी साजिश को देखकर निराश है। ऐसा ही कुछ पश्चिम बंगाल में टीएमसी के मामले में हो रहा है।

इसके विपरीत, जो व्यक्ति यह सब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहा है वह भ्रष्टाचार की सूची में शीर्ष पर है। कैमरे के सामने पैसे लेते हुए पाया गया। उनके परिवार के अन्य सदस्यों पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि वे भाजपा से हैं। बता दें कि ईडी की टीम North 24 Pargana जिले के संदेशखली गांव का में राशन घोटाले के केस में टीएमसी नेता SK Shahjahan Shaikh के घर छापेमारी करने पहुंची थी। तभी वहां करीब 200 लोग आ गए और ईडी टीम पर हमला कर दिया। भीड़ ने ईडी अफसरों के साथ आए केंद्रीय सुरक्षाबलों की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि टीम में ईडी के असिस्टेंड डायरेक्टर भी शामिल थे। हमले में घायल हुए ईडी टीम के सदस्यों को कोलकाता के एक स्थानीय अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया है।