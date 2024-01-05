Gautam Adani: एक फैसले से Adani बने एशिया के सबसे अमीर

पिछला साल Adani Group के चेयरमैन Gautam Adani के लिए रोलर कोस्टर रहा। एक के बाद एक झटके लगे। लेकिन 2024, गौतम अडानी के लिए क्या शुरुआत हुई है। एक के बाद खुशखबरियां मिल रही है। साल बदलते ही अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की किस्मत भी पलट गई है। पहली चीज तो ये हुई की सुप्रीम कोर्ट से हिंडनबर्ग मामले में राहत मिल गई। दूसरी खुशखबरी ये आई कि साल के पहले चार दिन में उनकी नेटवर्थ में 13.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। अगर इसको भारतीय रुपये के हिसाब से देखें तो ये 1.1 लाख करोड़ हो जाता है। अडानी, दुनिया के अमीरों की लिस्ट में फिर तेजी से ऊपर चढ़ने लगे हैं। 4 जनवरी को उनकी नेटवर्थ में 7.67 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और ये अब बढ़कर 97.6 अरब डॉलर पर पहुंच गई है। अब गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 12वें नंबर पर आ गए हैं और इसके साथ ही अडानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को पछाड़कर एक बार फिर एशिया के सबसे बड़े रईस की कुर्सी हथिया ली है। अंबानी 97 अरब डॉलर की नेटवर्थ के साथ एशिया में दूसरे और दुनिया में 13वें नंबर पर खिसक गए हैं। जबकि मुकेश अंबानी पहले गौतम अडानी से आगे थे। पिछले साल अडानी की नेटवर्थ में भारी गिरावट आई थी लेकिन नया साल आते ही लक्ष्मी एक बार फिर उन पर मेहरबान होने लगी है। इस साल की शुरुआत से ही उनपर झमाझम पैसों की बरसात हो रही है। ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक दुनिया के अरबपतियों के लिए नए साल की शुरुआत अच्छी नहीं रही है। दुनिया के टॉप 20 अरबपतियों में से सिर्फ तीन की नेटवर्थ में तेजी आई है। इनमें अडानी और अडानी के अलावा अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे शामिल हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में 4 दिसंबर को 76 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ। वहीं दुनिया के अमीरों की लिस्ट में आठवें नंबर पर मौजूद वॉरेन बफे की नेटवर्थ इस साल 1.92 अरब डॉलर बढ़ी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस साल सबसे ज्यादा नेटवर्थ किस बिजनेसमैन ने गवाई है तो उनका नाम हैं फ्रांस के कारोबारी बर्नार्ड आरनॉल्ट। उनकी नेटवर्थ में 10.8 अरब डॉलर की गिरावट आई है और वो अमीरों की लिस्ट में दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गए हैं।

वहीं दुनिया के सबसे बड़े रईस एलन मस्क की नेटवर्थ में इस साल 9.35 अरब डॉलर की गिरावट आई है। उनकी नेटवर्थ अब 220 अरब डॉलर रह गई है। ऐमजॉन के जेफ बेजोस 169 अरब डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर हैं। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स चौथे नंबर पर है। स्टीव बालमर पांचवें, मार्क जकरबर्ग 126 अरब डॉलर के साथ छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। लैरी पेज सातवें, दुनिया के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफे 122 अरब डॉलर के साथ आठवें नंबर पर, लैरी एलिसन नौवें और सर्गेई ब्रिन दसवें नंबर पर हैं। एक दिलचस्प जानकारी और दे दें आपको कि दुनिया के टॉप 10 अमीरों में 9 अमेरिका के हैं। यानि गौतम अडानी की तो मौज हो गई है। 61 साल के गौतम अडानी का कारोबारी साम्राज्य भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, कमोडिटी के अलावा कई और सेक्टर में फैला हुआ है और वो अडानी समूह के मालिक हैं।