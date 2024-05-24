Rajinikanth को UAE का गोल्डन वीज़ा मिला, Abu Dhabi मंदिर में दर्शन किए

सुपरस्टार Rajinikanth को UAE के संस्कृति और पर्यटन विभाग से Golden Visa मिला है। रजनीकांत ने अबू धाबी सरकार और लुलु ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक एमए यूसुफ अली को धन्यवाद दिया है। अभिनेता ने अपनी यात्रा के दौरान लोकप्रिय अबू धाबी मंदिर का भी दौरा किया।

गोल्डन वीज़ा

advertisement

वीडियो में रजनीकांत ने कहा, "अबू धाबी सरकार से प्रतिष्ठित यूएई गोल्डन वीज़ा प्राप्त करके मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। इस वीज़ा की सुविधा और सभी प्रकार के सहयोग के लिए मैं अबू धाबी सरकार और अपने अच्छे मित्र श्री यूसुफ अली, लुलु ग्रुप के सीएमडी को दिल से धन्यवाद देता हूँ।"

Also Read: Sundar Pichai नहीं, ये है भारतीय मूल का CEO, जिसको मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी

सुपरस्टार रजनीकांत

काम की बात करें तो सुपरस्टार रजनीकांत को आखिरी बार निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार की फिल्म 'जेलर' में देखा गया था, जिसने दुनिया भर में 600 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की थी। उन्होंने हाल ही में निर्देशक टीजे ज्ञानवेल की 'वेट्टैयान' की शूटिंग पूरी की है। यह फिल्म अक्टूबर 2024 में सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

लोकेश कनगराज की 'कुली' की शूटिंग शुरू

जल्द ही, रजनीकांत निर्देशक लोकेश कनगराज की 'कुली' की शूटिंग शुरू करेंगे। प्री-प्रोडक्शन का काम अभी चल रहा है। साथ ही, ऐसी खबरें हैं कि रजनीकांत नेल्सन दिलीपकुमार के साथ 'जेलर' के सीक्वल के लिए फिर से काम करेंगे, जिसका संभावित नाम 'हुकुम' रखा गया है। आधिकारिक घोषणा अभी भी बाकी है।