scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेस137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे Rahul Gandhi

137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे Rahul Gandhi

राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Aug 7, 2023 13:29 IST
137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे Rahul Gandhi
137 दिन बाद संसद भवन पहुंचे Rahul Gandhi

संसद सदस्यता बहाली के बाद Rahul Gandhi सोमवार को संसद पहुंचे। जहां कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। राहुल गांधी करीब 137 दिन बाद संसद पहुंचे। इसके साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीटर पर बतौर सांसद के तौर पर अपना प्रोफाइल भी अपडेट कर दिया है। Supreme Court ने शुक्रवार को मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा रद्द कर दी थी जिसके बाद लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर दिया। राहुल की सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लड्डू खिलाया। इसके बाद खड़गे ने बाकी नेताओं को लड्डू खिलाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। यह भारत के लोगों और विशेषकर वायनाड के लोगों के लिए राहत वाला है।

advertisement

Also Read: मणिपुर हिंसा: बिष्णुपुर में ताजा झड़पों के बाद 3 की मौत

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर बधाई देना चाहता हूं। मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देता हूं। इस फैसले के बाद लोकतंत्र और न्यायालय पर विश्वास बढ़ा है। वहीं, डिंपल यादव ने कहा, मैं राहुल गांधी को धन्यवाद देती हूं और अध्यक्ष का भी धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने बिना किसी विलंब के सदस्यता बहाल की। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में चार साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।

कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी
कोर्ट से दोषी ठहराने जाने के बाद लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 7, 2023