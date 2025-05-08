scorecardresearch
शेयर बाज़ार

ट्यूब बनाने वाली कंपनी दे रही तगड़ा डिविडेंड, निवेशकों को पहले भी दिया मल्टीबैगर रिटर्न

Dividend Stock: ट्यूब बनाने वाली कंपनी ने डिविडेंड का एलान कर दिया है। आपको बता दें कि इस कंपनी ने निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। आइए, इस डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट और स्टॉक परफॉर्मेंस के बारे में जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: May 8, 2025 18:43 IST
APL Apollo Tubes Share
Dividend, Multibagger Stock : शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के बीच निवेशकों के लिए कमाई का मौका आ गया है। APL Apollo Tubes Ltd. (APLAPOLLO) ने चौथी तिमाही के नतीजों के साथ डिविडेंड का एलान किया है। आपको बता दें कि ट्यूब बनाने वाली इस कंपनी ने निवेशकों को लंबे समय में लॉन्ग टर्म रिटर्न दिया है। 

निवेशकों को किया मालामाल (APL Apollo Tubes Ltd. Multibagger Return)

APL Apollo Tubes Ltd. के शेयर (APL Apollo Tubes Ltd. Share) ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है। स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार शेयर ने पांच साल में 1269 फीसदी का बंपर रिटर्न दिया है। इस शेयर ने पिछले कुछ महीनों में भी शानदार रिटर्न दिया है।

शेयर के शानदार रिटर्न का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 50,000 रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ₹6 लाख से ज्यादा होती। 

आपको बता दें कि 8 मई को कंपनी के शेयर (APL Apollo Tubes Ltd. Share Price) ₹1,651.60 प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए हैं। 
 
कैसी है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस (APL Apollo Tubes Ltd. Q4 Result)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले कारोबारी साल की चौथी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹170.4 करोड़ रहा जो सालाना आधार पर 72 फीसदी बढ़ा है। वहीं, कंपनी का EBITDA 47.5% प्रतिशत की वृद्धि के साथ 280.3 करोड़ रुपये हो गया। 

कंपनी दे रही डिविडेंड का तोहफा (APL Apollo Tubes Dividend 2025)

कंपनी ने बताया कि वह निवेशकों को 5.75 रुपयेप्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। यह वित्त वर्ष 2025 का फाइनल डिविडेंड है। कंपनी ने अभी तक डिविडेंड के रिकॉर्ड डेट का एलान नहीं किया है। निवेशकों को उम्मीद है कि मई के अंत तक में डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट (APL Apollo Tubes Dividend Record Date) हो सकता है। अगर आप भी इस शेयर से डिविडेंड कमाना चाहते हैं तो आपको स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा रिकॉर्ड डेट से पहले स्टॉक को खरीद लें ताकि डीमैट अकाउंट में स्टॉक ट्रांसफर हो जाए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
