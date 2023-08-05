scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsकारोबारमणिपुर हिंसा: बिष्णुपुर में ताजा झड़पों के बाद 3 की मौत

मणिपुर हिंसा: बिष्णुपुर में ताजा झड़पों के बाद 3 की मौत

पुलिस ने शनिवार सुबह कहा कि तीनों को सोते समय गोलियों से भून दिया गया और बाद में तलवारों से काट दिया गया।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Aug 5, 2023 14:22 IST
मणिपुर हिंसा: बिष्णुपुर में ताजा झड़पों के बाद 3 की मौत
मणिपुर हिंसा: बिष्णुपुर में ताजा झड़पों के बाद 3 की मौत

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार देर रात ताजा हिंसा में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई। मृतक कथित तौर पर क्वाक्टा क्षेत्र के मैतेई समुदाय से थे। हिंसा की ताज़ा घटनाओं के बीच कुकी समुदाय के कई घर भी जला दिए गए.

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने शनिवार सुबह कहा कि तीनों को सोते समय गोलियों से भून दिया गया और बाद में तलवारों से काट दिया गया। उन्होंने बताया कि हमलावर चुराचांदपुर से आए थे। पुलिस ने आगे कहा कि घटना के तुरंत बाद, शहर में भीड़ जमा हो गई और चुराचांदपुर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन सुरक्षाकर्मियों ने उसे रोक दिया।

advertisement

इसके बाद, क्वाक्टा के पास राज्य बलों और आतंकवादियों के बीच भारी गोलीबारी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने कहा, "पुलिसकर्मी के चेहरे पर छर्रे लगे हैं। तीनों को इलाज के लिए इंफाल के राज मेडिसिटी लाया गया है। वे खतरे से बाहर हैं।"

यह खबर गुरुवार को मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में सशस्त्र बलों और मैतेई समुदाय के प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़पों में 17 लोगों के घायल होने के ठीक बाद आई है।

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी गठबंधन इंडिया संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान सहित मणिपुर मुद्दे पर पूर्ण चर्चा की मांग कर रहा है। लगभग तीन महीने पहले पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा भड़क उठी थी, तब से अब तक 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं।

मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या लगभग 53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि आदिवासी, जिनमें नागा और कुकी शामिल हैं, 40 प्रतिशत हैं और मुख्य रूप से पहाड़ी जिलों में रहते हैं।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Aug 5, 2023