R Madhavan ने बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की तारीफ की, PM ने दिया जवाब

हवाईअड्डे के विभिन्न हिस्सों में आप जो भी पौधे छत से लटकते हुए देखते हैं, वे वास्तव में असली पौधे हैं, जिन्हें हर दिन छत से पानी दिया जाता है। और जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, बहुत सारे निर्माण किए गए हैं।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 18, 2023 11:27 IST
अभिनेता R Madhavan ने शुक्रवार को बेंगलुरु के Kempegowda International Airport की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह दुनिया में सर्वश्रेष्ठ में से एक है। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि हवाई अड्डे का टर्मिनल 2 शानदार है। माधवन ने अपनी पोस्ट में लिखा, "यह अविश्वसनीय है कि भारत में बुनियादी ढांचा क्या होता जा रहा है! मैं नए केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूं। और मैं आपको बता रहा हूं, यह एक विदेशी... विदेशी जगह जैसा दिखता है! कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि यह एक हवाई अड्डा है। 

उन्होंने आगे कहा, "और हवाईअड्डे के विभिन्न हिस्सों में आप जो भी पौधे छत से लटकते हुए देखते हैं, वे वास्तव में असली पौधे हैं, जिन्हें हर दिन छत से पानी दिया जाता है, और जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं, बहुत सारे निर्माण किए गए हैं।" माधवन की पोस्ट को इंस्टाग्राम पर 503,000 से अधिक लाइक्स मिले और इसके नीचे कई टिप्पणियाँ थीं। यह पोस्ट वायरल हो गई और प्रधानमंत्री Narendra Modi का ध्यान खींचा। प्रधान मंत्री मोदी ने इंस्टाग्राम स्टोरी में वीडियो पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और लिखा: "भारत के विकास के लिए अगली पीढ़ी का बुनियादी ढांचा।" सोशल मीडिया यूजर्स ने भी कमेंट सेक्शन में एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर की तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "यह खूबसूरत है... अगली बार जब मैं भारत आऊंगा तो इस हवाईअड्डे पर जरूर जाऊंगा!!!" केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 12 सितंबर को जेद्दा से सऊदी एयरलाइंस की उड़ान एसवी866 के आगमन के साथ अपने टर्मिनल 2 (टी2) पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू कीं। टर्मिनल 2 विशेष रूप से एयरएशिया, एयर इंडिया, स्टार एयर और विस्तारा की घरेलू उड़ानों के साथ-साथ सभी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए समर्पित होगा। 12 सितंबर से, टर्मिनल 1 इंडिगो, अकासा एयर, एलायंस एयर और स्पाइसजेट की घरेलू उड़ानों के लिए परिचालन केंद्र के रूप में काम कर रहा है।

