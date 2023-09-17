21 मिनट में नई दिल्ली से 'यशोभूमि' द्वारका सेक्टर 25, PM मोदी ने किया नए मेट्रो रूट का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (रविवार), 17 सितंबर को नए मेट्रो स्टेशन 'यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25' का उद्घाटन कर दिया है। इस मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन के साथ ही नई दिल्ली से द्वारका सेक्टर 25 का सफर महज 21 मिनट में पूरा हो जाएगा। अब नई दिल्ली से 'यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25' तक का सफर लगभग 21 मिनट में तय हो जाएगा।

दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन को द्वारका सेक्टर-21 से आगे बढ़ाकर इस कन्वेंशन सेंटर तक लाया गया है। नए स्टेशन का नाम IICC-द्वारका सेक्टर-25 रखा गया है, जो एक अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है। इस स्टेशन को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग मेट्रो से उतरकर एक सबवे से होते हुए सीधे इस कन्वेंशन सेंटर के अंदर पहुंच सकेंगे।

DMRC ने ट्वीट में जानकारी दी कि नए सेक्शन के बाद एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन की कुल लंबाई नई दिल्ली से यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक 24.9 किलोमीटर हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धौलाकुआं से मेट्रो में सवार होकर द्वारक सेक्टर 25 पहुंचे और फिर यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर (IICC) का उद्घाटन किया।