scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसPollution in Delhi-NCR: प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल, Noida का AQI पहुंचा 688

Pollution in Delhi-NCR: प्रदूषण के कारण सांस लेना मुश्किल, Noida का AQI पहुंचा 688

जानकारों की मानें तो हवा में धूल के कण, कार्बन मोनो ऑक्साइड की मौजूदगी मानकों से कई गुना ज्यादा है। वहीं, पटाखों पर पाबंदी के बावजूद त्योहारों पर आतिशबाजी भी देखने को मिलती है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Oct 30, 2023 13:37 IST
देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बढ़ता प्रदूषण मुसीबत बन गया है
देश की राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में बढ़ता प्रदूषण मुसीबत बन गया है

देश की राजधानी Delhi और आस-पास के इलाकों में बढ़ता प्रदूषण मुसीबत बन गया है। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत NCR के इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब श्रेणी में है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च (SAFAR) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली का औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) आज यानी सोमवार, 30 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे 324 दर्ज किया गया जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। वहीं, सुबह 8 बजे नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 688 रिकॉर्ड किया गया है। बीते दिन दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में सुबह 8 बजे के करीब 566 AQI दर्ज किया गया था, जो बहुत खराब कैटेगरी में आता है। प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए सरकार की ओर से कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं लेकिन प्रदूषण की स्थिति में सुधार होता दिखाई नहीं दे रहा है।

advertisement

Also Read: Kerala के Ernakulam में हुए Serial Blast में तीसरी मौत

दिवाली पर गंभीर होगी समस्या!

जानकारों की मानें तो हवा में धूल के कण, कार्बन मोनो ऑक्साइड की मौजूदगी मानकों से कई गुना ज्यादा है। वहीं, पटाखों पर पाबंदी के बावजूद त्योहारों पर आतिशबाजी भी देखने को मिलती है। कुछ दिन बाद ही दिवाली है, ऐसे में साफ है कि आने वाले दिनों में एयर क्वालिटी और खराब हो सकता है। मौसम की बात करें तो दिल्ली में पूर्वानुमान के मुताबिक, दिल्ली में नवंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

NCR के इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब श्रेणी में है
NCR के इलाकों में हवा की गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) बहुत खराब श्रेणी में है
Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Oct 30, 2023