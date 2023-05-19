हीरोशिमा में PM मोदी, पूरी दुनिया को देंगे शांति का संदेश

G-7 सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम मोदी शुक्रवार को जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए। जापान के प्रधानमंत्री फुमियों किशिदा के विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी जापान के हीरोशिमा पहुंचे हैं। विदेशी मामलों के जानकारों और वरिष्ठ राजनयिकों का कहना है कि जापान समेत जी7 के देश परमाणु अप्रसार संधि (NPT) को दुनिया में परमाणु संपन्न देशों के साथ लागू करना चाहते हैं। क्योंकि भारत शुरुआत से ही NPT को भेदभाव पूर्ण मानता आया है इसलिए जापान चाहता है कि भारत इसके लिए हामी भरे।

पहली बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के हिरोशिमा जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत G7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और मेहमान देशों के प्रमुखों को हिरोशिमा में उन परिवारों से भी मिलवाया जाएगा, जिनके परिजन परमाणु हमले के शिकार हुए थे। विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि इसके पीछे जापान की एक मंशा यह भी हो सकती है कि वह प्रधानमंत्री मोदी के सामने हिरोशिमा में 'इमोशनल ग्राउंड' पर NPT की भूमिका बनाए। हालांकि भारत पहले से ही अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह कहता आया है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे पीएम हैं, जो हिरोशिमा पहुंच रहे हैं। विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी हिरोशिमा में रहेंगे, क्योंकि हिरोशिमा ही एक ऐसा शहर है, जहां पर पहला परमाणु हमला हुआ था और इसके प्रभावित परिवार आज भी उस हमले का दंश झेल रहे हैं। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों का मानना है कि जापान परमाणु संपन्न देशों को हिरोशिमा में उन परिवारों से भी मिलवाने की योजना बना रहा है, जो इस हमले का दंश झेल चुके हैं।

हीरोशिमा के मेमोरियल हॉल भी जाएंगे पीएम मोदी

पहली बार हिरोशिमा में प्रधानमंत्री मोदी पीस मेमोरियल हॉल भी पहुंच रहे हैं। जो हिरोशिमा में परमाणु हमले में मारे गए लोगों और उसके बाद की बर्बादी का दंश झेल रहे परिवारों की याद में तैयार किया गया है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के अंतिम चरण में 22 से लेकर 24 मई तक ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में रहेंगे, जहां वो भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई कारोबारियों से भी मुलाकात करेंगे।

