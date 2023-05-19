पतंजलि के फेमस प्रोडक्ट में नॉन वेजिटेरियन पदार्थ इस्तेमाल करने का आरोप

फूल, पत्तियां, छाल, जड़ से औषधि और दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने का दावा करने वाली कंपनी पतंजलि पर बड़ा आरोप लगा है। इस आरोप में पतंजलि के फेकस प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन में नॉन वेजिटेरियन पदार्थ इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं बल्कि आरोप लगाने वाले शख्स ने कंपनी को इस मामले में लीगल नोटिस भी भेजा है।

दरअसल पेशे से वकील शाशा जैन पतंजलि पर गंभीर आरोप लगाए हैं।

Shocking to know that Patanjali's Divya Dant Kanti, falsely labeled green as a vegetarian product, contains Samundra Fen -a type of fish. This is misleading, deceptive and a fraud played upon vegetarian people. Will issue legal notice.@PypAyurved @yogrishiramdev need to clarify. https://t.co/SDWWYUBvBY — Shasha Jain (@adv_shasha) May 11, 2023

उन्होंने अपनी ट्विटर पोस्ट के जरिए दिव्य दंत मंजन और उसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजों की एक पिक्चर शेयर की है। उनका कहना है कि दिव्य दन्त मंजन में नॉन वेजिटेरियन इंग्रीडिएंट समुद्र फेन का इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि इसकी वेजिटेरियन प्रोडक्ट के तौर पर मार्केटिंग और सेलिंग की गई है, जोकि कंज्यूमर राइट्स और लेबलिंग नियमों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। उन्होंने आगे कहा कि मैं खुद आपकी कंपनी के कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करती हूं, लेकिन इस जानकारी को जानने के बाद मैं पतंजलि प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने में झिझक रही हूं। ये हमारे समाज और शाकाहारी समुदायों की भावनाओं को आहत करने वाला कदम है। Patanjali के फेकस प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन में नॉन वेजिटेरियन पदार्थ इस्तेमाल करने का आरोप लगा है

नोटिस के आखिर में साशा जैन के साइन हैं। शाशा जैन ने पतंजलि को भेजे नोटिस में कंपनी को 15 दिनों के अंदर क्लैरिफिकेशन देने को कहा है। इसके बाद मामले को कोर्ट ले जाने की चेतावनी दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जिस नॉन वेजिटेरियन पदार्थ का दावा शाशा जैन कर रही हैं, वो आखिर है क्या?

साशा जैन ने अपने ट्वीट में कहा है कि दिव्य दंत मंजन में समुद्र फेन यानि कटल मछली का इस्तेमाल दांतों को चमकाने के लिए करती है। तो आपको बताएं कि कटल फिश के जरिए जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो एक एनिमल प्रोडक्ट होता है। इसमें 80% कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसके अलावा इसमें फास्फेट, सिलिका और सल्फेट जैसे अन्य तत्व भी होते हैं।

बाबा रामदेव का प्रोडक्ट दिव्य दंत मंजन आम लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। कंपनी का दावा है कि इसके इस्तेमाल से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत की समस्याओं को दूर करने में मदद मिलती है। अब ऐसे में देखना होगा कि कैसे पतंजलि साशा जैन के इन आरोपों का आने वाले दिनों में जवाब देती है।