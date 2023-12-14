scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsपरदेसउत्तर भारत में ठंड से ठिठुरने लगे लोग ! विजिबिलिटी हुई कम

उत्तर भारत में ठंड से ठिठुरने लगे लोग ! विजिबिलिटी हुई कम

धुंध और कोहरे से विजिबिलिटी घटी है। जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Dec 14, 2023 14:00 IST
Delhi समेत उत्तर भारत में सर्दी का असर दिखने लगा है
Delhi समेत उत्तर भारत में सर्दी का असर दिखने लगा है

Delhi समेत उत्तर भारत में सर्दी का असर दिखने लगा है। वहीं, पहाड़ी राज्यों बर्फबारी हो रही है। तापमान लगातार नीचे गिर रहा है और इसका असर अब दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में दिख रहा है। बदन पर लगने वाली ठंडी हवा लोगों को स्वेटर-जॉकेट पहनने और कान ढकने तक के लिए मजबूर कर रही है। इस बीच, कोहरे को लेकर भी चेतावनी दी गई है। कई जगह धुंध के कारण विजिबिलिटी भी कम हुई है। वहीं, साउथ इंडिया की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप और आंध्र प्रदेश में बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। वेदर रिपोर्ट के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान, लक्षद्वीप में हल्की बारिश संभव है। वहीं, पूर्वोत्तर भारत और तमिलनाडु, केरल में एक या दो जगहों और कोस्टल आंध्र प्रदेश और सिक्किम में एक से दो स्थानों पर लाइट रेनफॉल हो सकता है। वहीं, सब-हिमालयन वेस्ट बंगाल, बिहार, सिक्किम और ओडिशा के कुछ इलाकों में हल्का कोहरा छा सकता है। दिल्ली की बात करें तो यहां तामपान में कमी दर्ज की गई है।

advertisement

Also Read: Delhi की सड़कों पर उतरीं 500 और Low-Floor Electric Buses, CM ने दिखाई हरी झंडी

मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। पिछले दिन दिन के मुकाबले दिल्ली में मिनिमम टेंपरेचर 1 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। दूसरी तरफ, एयर पॉल्यूशन का प्रकोप भी जारी है। दिल्ली का ओवरऑल AQI आज 362 है। एक्यूआई आनंद विहार - 364, लोधी रोड - 293, आरके पुरम - 359, बुराड़ी - 358, फरीदाबाद - 279, गुरुग्राम - 281, गाजियाबाद - 309, ग्रेटर नोएडा - 330 और नोएडा - 317 है। पिछले 24 घंटे पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में 1 या 2 जगहों पर मध्यम कोहरा छाया रहा। वहीं, यूपी के बरेली में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया। मध्य प्रदेश में भी सर्दी का सितम जारी है। उत्तर से आ रही सर्द हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है। धुंध और कोहरे से विजिबिलिटी घटी है। जिससे ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। आने वाले दिनों में प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Dec 14, 2023