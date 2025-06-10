आजकल इंस्टाग्राम (Instagram) हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। लोग वहां फोटो और वीडियो डालते हैं और पॉपुलर होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जल्दी फेमस दिखने के चक्कर में फेक फॉलोअर्स (Fake Followers) खरीद लेते हैं। शुरुआत में ये एक आसान और स्मार्ट ट्रिक लगती है, लेकिन आगे चलकर ये आपकी इमेज, करियर और सोशल मीडिया पर पहचान को नुकसान पहुंचा सकती है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

जब आप फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं, तो आपकी पोस्ट पर कम लाइक्स (Likes), कमेंट्स (Comments) और शेयर (Shares) आने लगते हैं क्योंकि वो फॉलोअर्स असली लोग नहीं होते। इससे आपकी एंगेजमेंट रेट (Engagement Rate) बहुत नीचे गिर जाती है, जो ब्रांड्स के लिए एक निगेटिव सिग्नल होता है।

अगर आप सोच रहे हैं कि ज्यादा फॉलोअर्स दिखाकर ब्रांड्स को इंप्रेस कर लेंगे तो सावधान हो जाइए। आजकल ज्यादातर ब्रांड्स के पास ऐसे टूल्स होते हैं जिनसे वे पता लगा लेते हैं कि आपके फॉलोअर्स असली हैं या फर्जी। अगर वे जान जाते हैं कि आपने फेक फॉलोअर्स खरीदे हैं (Bought Followers) तो वे आपके साथ किसी भी तरह का ब्रांड डील नहीं करेंगे। इससे आपकी कमाई और पहचान दोनों को नुकसान हो सकता है।

फॉलोअर्स का भरोसा भी टूट जाता है

सोशल मीडिया पर असली लोगों से जुड़ना ही सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि आपने दिखावे के लिए फेक फॉलोअर्स लिए हैं तो वे आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। इससे आपकी क्रेडिबिलिटी (Credibility) और मेहनत से कमाया हुआ सम्मान दोनों चला जाता है।

इंस्टाग्राम की सख्त पॉलिसी है कि अगर कोई यूजर बार-बार नियमों का उल्लंघन करता है या फेक तरीकों से ग्रोथ करने की कोशिश करता है तो उसका अकाउंट सस्पेंड या बैन कर दिया जाता है।

रियल ग्रोथ पर पड़ता है असर

जब आप फेक नंबरों के पीछे भागते हैं, तो आप असली कंटेंट और लोगों से कनेक्शन बनाना भूल जाते हैं। इसका असर आपकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर पड़ता है। लोग आपके कंटेंट से जुड़ नहीं पाते, और आपका पेज बस एक दिखावा बनकर रह जाता है।