EPF क्लेम हुआ आसान, अब मिलेंगे ज्यादा ब्याज और जल्दी पैसा

अगर आप नौकरी करते हैं और आपकी सैलरी से पीएफ (PF) कटता है तो यह खबर आपके बहुत काम की है। ईपीएफओ (EPFO) यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने एक नया नियम लाया है जिससे पीएफ क्लेम करते समय आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा।

अब तक अगर कोई कर्मचारी अपना पीएफ क्लेम करता था और उसका निपटान महीने की 24 तारीख तक हो जाता था तो उसे सिर्फ पिछले महीने के आखिरी दिन तक का ही ब्याज मिलता था। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 20 जून को क्लेम किया और प्रोसेस भी हो गया, तब भी आपको ब्याज 31 मई तक का ही दिया जाता था। जून की 1 से 20 तारीख तक का ब्याज नहीं मिलता था।

लेकिन, अब EPFO ने नियम बदल दिया है। नए नियम के मुताबिक आपको ब्याज उसी दिन तक मिलेगा जिस दिन आपका क्लेम प्रोसेस होकर निपटा दिया जाएगा। मतलब अगर आपका क्लेम 20 जून को पूरा होता है तो 20 जून तक का ब्याज भी मिलेगा। इससे आपके पैसे पर ब्याज का कोई नुकसान नहीं होगा।

वहीं, पहले जो क्लेम महीने की 24 तारीख तक नहीं हो पाते थे वो अगले महीने तक टल जाते थे। इससे लोगों को काफी देर से पैसा मिलता था। अब नया नियम कहता है कि क्लेम पूरे महीने प्रोसेस किए जाएंगे, जिससे क्लेम की रफ्तार बढ़ेगी और समय पर पैसे मिलेंगे।

नए नियम से EPFO के सभी मेंबर खुश होंगे क्योंकि उन्हें अब उनके पूरे पीएफ पर ब्याज मिलेगा। साथ ही शिकायतें भी कम होंगी क्योंकि किसी को यह नहीं लगेगा कि उसके पैसों पर पूरा ब्याज नहीं मिला। अभी इस नए नियम को लागू करने के लिए सरकार की ओर से आधिकारिक नोटिफिकेशन (official notification) जारी होना बाकी है।

इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक पुराने नियम ही लागू रहेंगे। लेकिन CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने इसकी मंजूरी दे दी है।