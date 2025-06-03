SIP vs PPF: ₹5000 महीना बचाकर SIP करें या PPF? जानिए 15 साल बाद कौन देगा ज्यादा रिटर्न

अगर आप हर महीने ₹5000 बचा सकते हैं तो आपके पास निवेश के लिए दो ऑप्शन हैं। आप PPF और SIP में से किसी एक में निवेश कर सकते हैं, लेकिन सवाल है कि किस स्कीम में निवेश करना चाहिए। PPF सरकार का भरोसेमंद और सिक्योरिटी स्कीम है। वहीं SIP म्यूचुअल फंड में निवेश का तरीका है जो शेयर बाजार से जुड़ा होता है।

हम आपको नीचे बताएंगे कि 15 साल निवेश करने के बाद इन दोनों स्कीम में से कहां मुनाफा ज्यादा होगा।

पीपीएफ से कितना होगा मुनाफा

PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड एक सरकारी स्कीम है। इसमें जो ब्याज मिलता है वो सरकार तय करती है और अभी 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। इसमें आपको 15 साल तक पैसा रखना होता है।

अगर आप हर महीने ₹5000 जमा करें, तो साल भर में ₹60,000 और 15 साल में ₹9 लाख हो जाएंगे। इस पर ब्याज मिलकर आपको करीब ₹16.27 लाख मिलेंगे। इसमें आपका कुल मुनाफा करीब ₹7.27 लाख होगा।

SIP से कितना होगा मुनाफा

SIP का मतलब है कि आप हर महीने म्यूचुअल फंड में एक तय राशि लगाते हैं। अगर आप इक्विटी फंड में SIP करते हैं, तो आपको सालाना औसतन 12% तक रिटर्न मिल सकता है। हालांकि इसमें गारंटी नहीं होती, क्योंकि ये शेयर बाजार से जुड़ा होता है।

हर महीने ₹5000 लगाने पर 15 साल में आपका कुल निवेश ₹9 लाख होगा। इस पर आपको करीब ₹23.79 लाख मिल सकते हैं। इसका मतलब है कि SIP से ₹14.79 लाख का फायदा हो सकता है।

कहां बचेगा ज्यादा टैक्स

PPF पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। जो पैसा आप जमा करते हैं, उस पर भी टैक्स में छूट मिलती है। ब्याज और निकासी भी टैक्स से बची रहती है।

SIP में टैक्स छूट सिर्फ ELSS टाइप म्यूचुअल फंड में मिलती है। बाकी SIPs में अगर एक साल से ज्यादा निवेश करते हैं तो ₹1 लाख तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन ₹1 लाख से ऊपर के मुनाफे पर 10% टैक्स देना पड़ता है।

कौन-सी स्कीम है आपके लिए बेस्ट?

अगर आप बिना किसी रिस्क के पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और टैक्स से भी बचना चाहते हैं तो PPF अच्छा ऑप्शन है।

लेकिन अगर आप थोड़ी रिस्क उठा सकते हैं और ज्यादा कमाई चाहते हैं तो SIP आपके लिए बेहतर साबित हो सकता है। SIP आपको 15 साल में PPF से लगभग ₹7.5 लाख ज्यादा कमा कर दे सकता है। लेकिन, इसमें बाजार में उतार-चढ़ाव का खतरा भी होता है।