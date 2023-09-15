Kerala में इस वायरस से डरे लोग, स्कूल-कॉलेज बंद

Kerala में एक नए वायरस से लोग डरे हुए हैं। केरल के Kozhikode में Nipah Virus के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने 16 सितंबर तक कोझिकोड सभी स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए हैं। कोझिकोड में दो दिन पहले निपाह से दो लोगों की मौत हुई थी। इससे पहले 14 और 15 सितंबर को एहतियात के तौर पर छुट्टी घोषित की गई थी। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग की एक टीम कोझिकोड़ पहुंचकर जांच कर रही है।

स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कहा कि इस मामले में एक उच्चस्तरीय बैठक कई गई और स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव ने केंद्र की ओर से भेजे गए अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बैठक में 30 अगस्त को निपाह वायरस से मारे गए व्यक्ति के संपर्क में आने वाले लोगों के सैंपल लेने का फैसला किया गया है। 14 लोगों को आइसोलेशन में रखा गया है। निजी अस्पतालों में भी कुछ मरीजों को आइसोलेट किया गया है। इनमें से 11 में निपाह वायरस के हल्के लक्षण हैं इसलिए उनके सैंपल लेकर लैब भेजे जा रहे हैं। निपाह से संक्रमित नौ साल के बच्चे की हालत स्थिर है और वह अभी भी वेंटिलेटर पर है। कोझिकोड में पहले भी दो बार निपाह फैलने की खबर आ चुकी है। साल 2018 में पहले प्रकोप के दौरान कुल 23 मामलों की पहचान की गई थी और इसकी वजह से 17 लोगों की मौत हुई थी।