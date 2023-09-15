Shahrukh Khan की फिल्म Jawan ने देश में कमाए 400 करोड़ रुपये

scorecardresearch
गुरुवार को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने एक्स पर कहा कि फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 660 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है। शाहरुख खान की फिल्म जवान ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। एटली निर्देशित इस फिल्म ने ' पठान' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Sep 15, 2023 10:01 IST
Shahrukh Khan की फिल्म Jawan ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों बाजारों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की है। एटली निर्देशित इस फिल्म ने ' पठान' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित जवान ने अपनी रिलीज के आठ दिनों के भीतर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 386 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की, जबकि पठान ने लगभग 348 करोड़ रुपये की कमाई की थी। जवान ने अपने शुरुआती दिन में 75 करोड़ रुपये, पहले शुक्रवार को 53.23 करोड़ रुपये, पहले शनिवार को 77.83 करोड़ रुपये, पहले रविवार को 80.10 करोड़ रुपये, पहले सोमवार को 32.92 करोड़ रुपये, पहले मंगलवार को 26 करोड़ रुपये कमाए। पहले बुधवार को 23.2 करोड़ रु. ट्रेड पोर्टल Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने अपने दूसरे गुरुवार को लगभग 18 करोड़ रुपये कमाए।

Also Read: Jawan का जलवा बरकरार, 700 करोड़ पहुंचा कलेक्शन

फिल्म में सान्या मल्होत्रा, प्रियामणि, गिरिजा ओक, संजीता भट्टाचार्य, लहर खान, आलिया कुरेशी, रिधि डोगरा, सुनील ग्रोवर और मुकेश छाबड़ा के साथ-साथ संजय दत्त भी कैमियो भूमिका में हैं। गुरुवार को रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट ने एक्स पर कहा कि फिल्म ने अब तक दुनिया भर में 660 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई कर ली है।

Sep 15, 2023