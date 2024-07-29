scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsपरदेसParis Olympic Games 2024: India और Argentina के बीच पूल बी हॉकी मैच 1-1 से हुआ ड्रॉ

Paris Olympic Games 2024: India और Argentina के बीच पूल बी हॉकी मैच 1-1 से हुआ ड्रॉ

पूरे खेल में कई पेनल्टी कॉर्नर गँवाने के बावजूद, दोनों टीमों ने मजबूत रक्षात्मक और आक्रामक प्रदर्शन किया। मैच में अधिकांश समय तक अर्जेंटीना का पलड़ा भारी रहा, लेकिन भारत के अंतिम गोल ने उसे हार से बचा लिया।

Advertisement
Aryan Jakhar
Aryan Jakhar
UPDATED: Jul 29, 2024 18:32 IST
भारतीय पुरुष हॉकी टीम
भारतीय पुरुष हॉकी टीम

Paris Olympic 2024 में पूल बी हॉकी मैच के रोमांचक समापन में, भारत और अर्जेंटीना 1-1 से बराबरी पर समाप्त हुए। अर्जेंटीना ने 22वें मिनट में Lucas Martinez के गोल से बढ़त बना ली। हालाँकि, जब केवल दो मिनट बचे थे, Harmanpreet Singh ने भारत के लिए एक महत्वपूर्ण बराबरी का स्कोर बनाया, जिससे मैच बराबरी पर समाप्त हुआ।

advertisement

पूरे खेल में कई पेनल्टी कॉर्नर गँवाने के बावजूद, दोनों टीमों ने मजबूत रक्षात्मक और आक्रामक प्रदर्शन किया। मैच में अधिकांश समय अर्जेंटीना का पलड़ा भारी रहा, लेकिन भारत के अंतिम गोल ने उन्हें हार का सामना करने से बचा लिया।

Also Read: ACC Cement Q1 Result: प्रॉफिट में 22.5% गिरावट की गई दर्ज

भारत, जिसने पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीता था, क्वार्टर फाइनल की दौड़ में बना हुआ है, इस ड्रा के साथ उसके अंक टेबल में जुड़ गए हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी अर्जेंटीना भी टूर्नामेंट के आगे बढ़ने के साथ इस नतीजे का फायदा उठाना चाहेगी।

मैच में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और दोनों टीमों ने कई मौके गँवाए, अर्जेंटीना ने भी दो पेनल्टी कॉर्नर गँवाए। यह ड्रा पूल बी में कड़ी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, जहां शीर्ष चार टीमें अगले चरण में पहुंचेंगी।

मैच के बाद स्पोर्ट्स 18 से बात करते हुए, भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने अर्जेंटीना के खिलाफ अपनी टीम के प्रदर्शन पर कहा "जब भी हम खेलने के लिए आते हैं, तो हम हर मौके को गोल में बदलने के बारे में सोचते हैं। चाहे वह फील्ड गोल हो या पीसी (पेनल्टी कॉर्नर)। खैर, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैच था। कुल मिलाकर, हमने खेला वास्तव में अच्छा...टीम बॉल और ऑफ द बॉल दोनों में बहुत अच्छा खेल रही है, प्रतिद्वंद्वी के घेरे में जा रही है...हमें अच्छे मौके मिल रहे हैं, लेकिन हां, मुझे लगता है कि हमें अपनी फिनिशिंग में सुधार करने की जरूरत है।"

भारत के लिए हरमनप्रीत सिंह द्वारा देर से किए गए गोल ने न केवल एक अंक बचाया, बल्कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धी पूल में टीम की उम्मीदों को भी जीवित रखा। अब ध्यान उनके आगामी मैचों पर केंद्रित है क्योंकि उनका लक्ष्य क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की करना है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 29, 2024