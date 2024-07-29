ACC Cement Q1 Result: प्रॉफिट में 22.5% गिरावट की गई दर्ज

जुलाई 29 को ACC Cement निर्माता ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 की पहली तिमाही (Q1) के लिए अपने कंसोलिडेटेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) में 22.5& की गिरावट की घोषणा की, जो 361 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने पिछले वर्ष की इसी अवधि में 466 करोड़ रुपये का PAT दर्ज किया था।

कंपनी ने अपनी नियामक फाइलिंग में बताया कि संचालन से प्राप्त रेवन्यू भी जून तिमाही में 5,154.89 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 5,201.11 करोड़ रुपये था। अदानी ग्रुप (Adani Group) के स्वामित्व वाली इस सीमेंट निर्माता का Q1 संचालन EBITDA 679 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन 13.2% रहा।

संचालन लागत (Operating Cost) में वार्षिक आधार पर 7% की सुधार हुआ और यह 4,377 रुपये प्रति मेट्रिक टन (PMT) रही। नकदी और नकदी समकक्ष (Cash and Cash Equivalent) 2,747 करोड़ रुपये रही।

परिणामों पर टिप्पणी करते हुए अदानी ग्रुप के सीमेंट कंपनी के सीईओ Ajay Kapoor ने कहा, "एसीसी का प्रदर्शन हमारे उद्योग में निरंतर अग्रणी बने रहने की हमारी प्रेरणा को मजबूत करता है। इस तिमाही का हमारा प्रदर्शन हमारी दक्षता और फुर्ती का प्रतीक है। हमारी रणनीतिक निर्णय, ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण और संचालन में उत्कृष्टता लगातार वृद्धि को प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ते हुए, हम अपने हितधारकों को सतत रूप से मूल्य प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

आज BSE पर ACC के शेयर 0.14% की गिरावट के साथ 2,610 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए।

पिछले वर्ष Switzerland के Holcim Group से भारत के दूसरे सबसे बड़े सीमेंट कंपनी (Ambuja Cement और ACC) का 10.6 अरब डॉलर में अधिग्रहण करके अरबपति Gautam Adani ने सीमेंट उद्योग में एक आक्रामक चुनौतीकर्ता के रूप में प्रवेश किया था।