Stock Market: शेयर बाजार में रिकॉर्ड ऑलटाइम हाई पहुंचने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी हुए फ्लैट बंद

बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक पिछले कारोबारी सत्र से अपनी सकारात्मक गति को जारी रखते हुए, शुरुआती घंटी बजते ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोमवार को फ्लैट बंद हुए।

एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 23.12 अंक बढ़कर 81,355.84 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 1.25 अंक बढ़कर 24,836.10 पर बंद हुआ।

इन शेयरों में देखने को मिली तेज़ी

Nifty50 पर सबसे अधिक लाभ पाने वालों में Divis Lab का योगदान रहा, जिसमें 2.93% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, इसके बाद BPCL 2.92% की बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर रही। L&T और Bajaj Finserv ने भी 2.58% और 1.99% की बढ़ोतरी के साथ मजबूत प्रदर्शन दिखाया। M&M 1.98% बढ़त के साथ शीर्ष पांच लाभ पाने वालों में शामिल हो गया।

इन शेयरों में देखने को मिली गिरावट

Bharti Airtel में 2.08% की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। Titan और Cipla को भी 1.95% और 1.40% की गिरावट के साथ संघर्ष करना पड़ा। ITC और Tata Consumer Products ने 1.18% और 1.12% की गिरावट के साथ शीर्ष हारने वालों की सूची में शामिल हुए।