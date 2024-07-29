Stock Market: शेयर बाजार में रिकॉर्ड ऑलटाइम हाई पहुंचने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी हुए फ्लैट बंद

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारStock Market: शेयर बाजार में रिकॉर्ड ऑलटाइम हाई पहुंचने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी हुए फ्लैट बंद

आज के भारतीय बाजार के सत्र में आज तेज़ी देखने को मिली। Sensex 23.12 अंक बढ़कर 81,355.84 पर बंद हुआ, जबकि Nifty 1.25 अंक बढ़कर 24,836.10 पर बंद हुआ।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 29, 2024 16:43 IST
बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक पिछले कारोबारी सत्र से अपनी सकारात्मक गति को जारी रखते हुए, शुरुआती घंटी बजते ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सोमवार को फ्लैट बंद हुए।

Also Read: भूलकर भी ना करें Income Tax Return से जुड़ी यह गलती

एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 23.12 अंक बढ़कर 81,355.84 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 1.25 अंक बढ़कर 24,836.10 पर बंद हुआ।

इन शेयरों में देखने को मिली तेज़ी

Nifty50 पर सबसे अधिक लाभ पाने वालों में Divis Lab का योगदान रहा, जिसमें 2.93% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, इसके बाद BPCL 2.92% की बढ़ोतरी के साथ दूसरे स्थान पर रही। L&T और Bajaj Finserv ने भी 2.58% और 1.99% की बढ़ोतरी के साथ मजबूत प्रदर्शन दिखाया। M&M 1.98% बढ़त के साथ शीर्ष पांच लाभ पाने वालों में शामिल हो गया।

इन शेयरों में देखने को मिली गिरावट

Bharti Airtel में 2.08% की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। Titan और Cipla को भी 1.95% और 1.40% की गिरावट के साथ संघर्ष करना पड़ा। ITC और Tata Consumer Products ने 1.18% और 1.12% की गिरावट के साथ शीर्ष हारने वालों की सूची में शामिल हुए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Abhishek
Published On:
Jul 29, 2024