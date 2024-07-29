scorecardresearch
Newsपर्सनल फाइनेंसभूलकर भी ना करें Income Tax Return से जुड़ी यह गलती

भूलकर भी ना करें Income Tax Return से जुड़ी यह गलती

ITR Filing 2024: यदि आप अपना ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की समय सीमा चूक जाते हैं, तो भी आप 31 दिसंबर, 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 29, 2024 15:36 IST
भूलकर भी ना करें Income Tax Return से जुड़ी यह गलती

आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि तेजी से नजदीक आ रही है, जो इस वर्ष 31 जुलाई निर्धारित की गई है। यदि करदाता (टैक्सपेयर) इस समय सीमा को चूक जाते हैं, तो उन्हें गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप 31 जुलाई की अंतिम तिथि चूक जाते हैं, तो आप अब भी 31 दिसंबर 2024 तक एक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके साथ कई महत्वपूर्ण नतीजे जुड़े हुए हैं।

चूकी हुई समय सीमा के परिणाम

यदि व्यक्ति 31 जुलाई की समय सीमा को टैक्स फाइल नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास 31 दिसंबर 2024 तक विलंबित रिटर्न दाखिल करने का अवसर है। लेकिन प्रारंभिक समय सीमा चूकने का मतलब है कि उन्हें नए कर व्यवस्था में स्वचालित रूप से ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि करदाता संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए पुराने कर व्यवस्था का चयन नहीं कर पाएंगे और उन्हें नए कर व्यवस्था के तहत रखा जाएगा। नए कर व्यवस्था, जिसे 2020 में पेश किया गया था, में संशोधित कर स्लैब और रियायती दरें शामिल हैं, जो पारंपरिक सिस्टम का विकल्प प्रदान करती हैं।

देर से दाखिल करने के लिए क्या है दंड?

ब्याज दंड (Interest Penalty): बकाया कर राशि पर प्रति माह 1 प्रतिशत या उसके भाग के रूप में ब्याज लगाया जाएगा, जैसा कि धारा 234A के तहत निर्धारित है।

देर से शुल्क (Late Fee): धारा 234F के तहत 5,000 रुपये का देर से शुल्क लगाया जाएगा। यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से कम है, तो यह शुल्क घटकर 1,000 रुपये हो जाएगा।

हानि समायोजन (Loss Adjustment): यदि आपने शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, संपत्तियों या व्यवसायों से हानि उठाई है, तो आप भविष्य की आय को समायोजित करने और कर देनदारी को कम करने के लिए इन हानियों को आगे बढ़ा सकते हैं। हालाँकि, यदि आप समय पर अपना ITR दाखिल नहीं करते हैं, तो यह लाभ समाप्त हो जाएगा।

अतिरिक्त प्रभाव

जो करदाता विलंब से अपना रिटर्न दाखिल करते हैं, वे किसी भी पूंजी हानि को आगे बढ़ाने का अवसर भी खो देंगे। इसके परिणामस्वरूप, वे इन हानियों को भविष्य के लाभों के खिलाफ समायोजित नहीं कर पाएंगे, जिससे आने वाले वर्षों में उनकी कर देनदारी बढ़ सकती है।

जैसे-जैसे समय सीमा नजदीक आ रही है, करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि उनका ITR समय पर दाखिल किया जाए ताकि इन दंडों और जटिलताओं से बचा जा सके।

Jul 29, 2024