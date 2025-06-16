HDB Financial Services IPO: जून 2025 के अंत में आएगा 12,500 करोड़ रुपये का आईपीओ? चेक करें लेटेस्ट डिटेल्स

HDB Financial Services IPO: बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज और देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक की सब्सिडियरी कंपनी एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (HDB Financial Services) जून के अंत तक 12,500 करोड़ रुपये का आईपीओ लॉन्च करने का प्लान कर रही है जो किसी एनबीएफसी कंपनी द्वारा भारत का सबसे बड़ा आईपीओ होगा।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

मनीकंट्रोल ने अपने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा कि कंपनी की ओर से UDRHP (अपडेट ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस) दाखिल कर दिया गया है और प्लान है कि कुछ ही दिनों में रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) जमा कर दिया जाएगा और उसके बाद 24 जून को एंकर निवेशकों के लिए यह ऑफर खुलेगा। कंपनी का लक्ष्य फिलहाल, 25 जून से 27 जून के बीच आईपीओ ऑफर को ओपन करना है।

HDFC Bank Share Price

बैंक का शेयर आज बीएसई पर 0.93% या 17.80 रुपये चढ़कर 1935.05 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.01% या 19.30 रुपये की तेजी के साथ 1,936.90 रुपये पर बंद हुआ।

इस महीने की शुरुआत में सेबी ने एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के 12,500 करोड़ रुपये के आईपीओ को मंजूरी दी थी, जो भारत में किसी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ है।

HDB Financial Services IPO Details

आईपीओ में ₹2,500 करोड़ का नया इश्यू और इसकी पेरेंट कंपनी एचडीएफसी बैंक की ओर से ₹10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल है, जिसके पास वर्तमान में एचडीबी में 94.3% हिस्सेदारी है।

आरबीआई के अक्टूबर 2022 के नियमों के मुताबिक सभी अपर लेयर एनबीएफसी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना जरूरी है। आरबीआई के नियमों के अनुसार, इस कैटेगरी की सभी एनबीएफसी को नोटिफिकेशन के तीन साल के अंदर पब्लिक होना पड़ेगा, इस हिसाब से इसका लास्ट डेट सितंबर 2025 है।

HDB Financial Services के बारे में

एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (एचडीबीएफएस) एक अग्रणी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) है। यह पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह के क्लाइंट को सर्विस देती है।

एचडीबीएफएस को अपने लॉन्ग टर्म लोन और बैंक सुविधाओं के लिए केयर एएए और क्रिसिल एएए रेटिंग और अपने शॉर्ट टर्म और कमर्शियल पेपर के लिए ए1+ रेटिंग मिली है।

कंपनी के बिजनेस में लेंडिंग और बीपीओ सर्विस दोनों मौजूद है।