सुजलॉन एनर्जी, वारी, मझगांव, जीआरएसई सहित इन म्यूचुअल फंड ने लगाया दांव! मई में खरीदे इन करोड़ रुपये के शेयर

सुजलॉन एनर्जी, वारी एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई), इरकॉन इंटरनेशनल, राइट्स और बीएचईएल उन शेयरों में शामिल हैं, जिनमें मई के महीने में म्यूचुअल फंड ने खरीदारी की है।

प्राइम डेटाबेस के आंकड़ों के अनुसार पिछले महीने कुल 104 शेयरों में नेट म्यूचुअल फंड खरीदारी देखी गई, जिसमें 12 शेयरों में पिछले महीने 100-420 करोड़ रुपये की खरीदारी देखी गई।

बीएचईएल में म्यूचुअल फंड होल्डिंग अप्रैल में 6.64 फीसदी से 49 बेसिस प्वाइंट बढ़कर मई में 7.13 फीसदी हो गई। मई में म्यूचुअल फंड के पास बीएचईएल के 6,447.32 करोड़ रुपये के शेयर थे, जो अप्रैल में 5,244.88 करोड़ रुपये से 1,202.44 करोड़ रुपये अधिक थे।

म्यूचुअल फंड ने मई में लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के 325.28 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे। मई के अंत में इंस्टीट्यूशनल क्लास के पास 1,01,642.20 करोड़ रुपये के वैल्यू वाले एलएंडटी के शेयर थे, जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 9,550 करोड़ रुपये अधिक है।

मझगांव डॉक की बात करें तो मई महीने में म्यूचुअल फंड की खरीद 288.81 करोड़ रुपये रही। म्यूचुअल फंड के पास मई में 2274.51 करोड़ रुपये के वैल्यू वाले मझगांव डॉक के शेयर (1.62 प्रतिशत हिस्सेदारी) थे, जबकि अप्रैल में यह 1,728.28 करोड़ रुपये (1.4 प्रतिशत हिस्सेदारी) थे।

ब्रोकरेज एमके ग्लोबल ने अपनी नोट में कहा कि अप्रैल में बाजार में उछाल और ग्लोबल जोखिम कम होने के बाद मई में म्यूचुअल फंडों में घरेलू इनफ्लो में तेजी आई।

कमिंस इंडिया लिमिटेड, एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, AFCONS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एबीबी इंडिया लिमिटेड और केनेस टेक्नोलॉजीज इंडिया में इस महीने 145 करोड़ रुपये से 285 करोड़ रुपये तक की म्यूचुअल फंड खरीदारी हुई।

सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो इसमें, म्यूचुअल फंड ओनरशिप 4.29 प्रतिशत से बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गया। प्राइम डेटाबेस के अनुसार, म्यूचुअल फंड ने सुजलॉन एनर्जी के 143.59 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे।

आइनॉक्स विंड में भी मई महीने में म्यूचुअल फंड ने 52.11 करोड़ रुपये की खरीदारी की। प्रीमियर एनर्जीज और वारी एनर्जीज में संयुक्त रूप से म्यूचुअल फंड ने 100 करोड़ रुपये से अधिक की खरीदारी की।

जीआरएसई में 55 करोड़ रुपये की खरीदारी हुई, जबकि पारस डिफेंस में म्यूचुअल फंड ने 42.29 करोड़ रुपये की खरीदारी की।

अशोक लीलैंड, टिमकेन इंडिया, सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी, एनसीसी, सिम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, एपीएआर इंडस्ट्रीज में म्यूचुअल फंड ने 143 करोड़ रुपये तक की खरीदारी की।