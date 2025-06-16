Gold, Silver Price Today: सोने की रिटेल कीमतें गिरी! चेक करें आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट मिली है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फ्यूचर ट्रेड वाला सोना और गोल्ड की रिटेल कीमतें दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड में तेजी तो वहीं रिटेल कीमतें गिरी हैं।

MCX पर सोने और चांदी का भाव

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:30 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.51% या 510 रुपये गिरकर 99766 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.28% या 303 रुपये चढ़कर 106796 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक: