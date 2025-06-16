scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: सोने की रिटेल कीमतें गिरी! चेक करें आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव

Gold, Silver Price Today: सोने की रिटेल कीमतें गिरी! चेक करें आपके शहर में क्या है गोल्ड और सिल्वर का ताजा भाव

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस?

Gaurav Kumar
Jun 16, 2025 12:40 IST

Gold Silver Rates Today : सोमवार को सोने की कीमतों में गिरावट मिली है। आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फ्यूचर ट्रेड वाला सोना और गोल्ड की रिटेल कीमतें दोनों में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं अगर चांदी की बात करें तो सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड में तेजी तो वहीं रिटेल कीमतें गिरी हैं।

MCX पर सोने और चांदी का भाव

आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:30 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.51% या 510 रुपये गिरकर 99766 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

वहीं 4 जुलाई के चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.28% या 303 रुपये चढ़कर 106796 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक:

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,691 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,22,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,697 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,843 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,739 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,13,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,695 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत  1,13,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • विजयवाड़ा में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,705 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत     1,24,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,852 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,12,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,01,715 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,23,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Gaurav
Jun 16, 2025