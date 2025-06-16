PSU Stock to BUY: पावर सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Ltd.) का शेयर आज लगभग सपाट कारोबार कर रहा है। हालांकि दिग्गज ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज (Axis Securities) को उम्मीद है कि महारत्न पीएसयू कंपनी के शेयर में 10% की तेजी आने की उम्मीद है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी रिपोर्ट जारी की है और साथ ही BUY कॉल भी दिया है। चलिए जानते हैं इस पीएसयू स्टॉक पर क्या है ब्रोकरेज की राय और कितना है इसका टारगेट प्राइस?

NTPC पर Axis Securitie की राय

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर अपनी राय देते हुए कहा कि एनटीपीसी ग्रुप की स्थापित क्षमता FY25 में 3,972 मेगावाट बढ़कर 79,930 मेगावाट हो गई, जिसका कारण 3,312 मेगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता है, जबकि थर्मल क्षमता में केवल 660 मेगावाट की ग्रोथ हुई है।

ब्रोकरेज ने आगे अपनी रिपोर्ट में कहा कि एनटीपीसी ने 2032 तक 60 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में, कंपनी की स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता 6.8 गीगावाट है, 18 गीगावाट का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है और ठेका दिया जा चुका है।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि साल 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु क्षमता के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप, एनटीपीसी ने 30 गीगावाट की परमाणु परियोजनाएं विकसित करने का लक्ष्य रखा है। सरकार ने परमाणु ऊर्जा प्लांट के निर्माण, ओनरशिप और ऑपरेशन के लिए ज्वाइंट वेंचर अश्विनी (ASHVINI) को मंजूरी दे दी है।

NTPC Share Price Target

ब्रोकरेज ने इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारेगट प्राइस 365 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि यह शेयर अपने CMP 332 रुपये से अगले 6-9 महीने में 10% ऊपर 365 रुपये तक जा सकता है। ब्रोकरेज ने शुक्रवार के बंद भाव को CMP माना है।

NTPC Share Price

पीएसयू स्टॉक दोपहर 12:17 बजे तक बीएसई पर 0.12% या 0.40 रुपये चढ़कर 332.40 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.12% या 0.40 रुपये की तेजी के साथ 332.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।