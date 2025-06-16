Bajaj Finance Share: एनबीएफसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी बजाज फाइनेंस (Bajaj Finance Ltd.) का शेयर अपने पिछले बंद भाव से करीब 90% गिरा है। इस गिरावट के बाद शेयर 9000 रुपये से टूटकर 900 रुपये पर आ गया है।

शुक्रवार 13 जून को कंपनी का शेयर ₹9,331 रुपये पर बंद हुआ था जो आज ₹954.50 पर खुला है। चलिए जानते हैं आखिर इस गिरावट की बड़ी वजह क्या है।

क्यों धड़ाम हुआ शेयर प्राइस?

स्टॉक में यह गिरावट कंपनी द्वारा किए गए बोनस इश्यू और स्टॉक स्प्लिट के एडजस्मेंट के बाद आई है। कंपनी ने 29 अप्रैल को शेयरधारकों को 4:1 के रेश्यो में बोनस शेयर देने का ऐलान किया था - यानी कंपनी ने हर एक शेयर पर 4 बोनस शेयर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने 1:2 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट भी किया है- मतलब कंपनी ने 2 रुपये के फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को 1 रुपये के फेस वैल्यू वाले 2 इक्विटी शेयर में तोड़ा है। 2016 में कंपनी ने आखिरी बार 1:5 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट किया था।

बोनस और स्प्लिट के साथ ही कंपनी ने FY25 के लिए हर शेयर पर ₹56 का डिविडेंड देने की भी घोषणा की थी। इसमें ₹44 का फाइनल और ₹12 का स्पेशल डिविडेंड शामिल है। फाइनल डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 30 मई थी, और इसका पेमेंट 28 जुलाई या उससे पहले होगा वहीं स्पेशल डिविडेंड का भुगतान 26 मई के आसपास किया गया था।

29 अप्रैल को जारी Q4FY25 नतीजों में कंपनी का मुनाफा सालाना 17% बढ़कर ₹4,480 करोड़ रहा, जो ₹4,400 करोड़ के अनुमान से बेहतर था। परिचालन से आय ₹18,457 करोड़ रही। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट में 26% की वृद्धि और नई लोन बुकिंग्स में 36% की उछाल दर्ज की गई। नेट इंटरेस्ट इनकम भी 22% बढ़कर ₹9,807 करोड़ रही, जो एक्सपर्ट्स के ₹9,660 करोड़ के अनुमान से अधिक थी।