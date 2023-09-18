Mexico के एलियंस पर अब आई NASA की प्रतिक्रिया

Mexico की संसद में हाल ही में एक घटना हुई है, जिसने लोगों को चौंका दिया है। इस घटना में, दो अजीब शवों का दिखावा किया गया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वे Aliens हो सकते है। इसके बारे में बहुत सारी खबरें और विवाद हैं, लेकिन इसका सच्चाई क्या है? इस पर अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। मैक्सिकन कांग्रेस ने इस घटना को हाईलाइट किया और दो कथित एलियन लाशों को सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किया। इन लाशों को पेरु के कुस्को से बरामद किया गया था, और दावा किया गया कि ये लाशें लगभग 1000 साल पुरानी हो सकती हैं।

यह कहने कि कोशिश की जा रही है कि इन लाशों के बारे में America भी साल 1930 के दशक से ही जानकारी रखता है, और एक पूर्व खुफिया अघिकारी ने इसकी पुष्टि की है। हालांकी, यह सब कुछ इतना सरल नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने इन लाशों को धोखाधड़ी कहा है। पत्रकार जोस जैमे मौसन ने कहा कि हाथ में आए डीएनए डेटा के अनुसार, ये शव असली एलियंस के नहीं हैं। इसी बारे में और भई रिपोट्स हैं, जिनमें कहा गया है कि ये लाशें नई बनाई गई डॉल्स हो सकती है, जिनकी त्वचा को असली तरीके से दिखने के लिए बनाया गया है। इन डॉल्स की त्वचा को कागज और सिंथेटिक गोंद से ढक दिया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि इन लाशों का असली होना कितना सच है। वैज्ञानिक भी इस मामले में संदेह कर रहे हैं और इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। इस घटना ने यूएफओलॉजी और परजीवियों के साथ जुड़े लोगों की ध्यान खींच लिया है, और हमें इसके बारे में और अधिक जानकारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आखिरकार, क्या ये एलियंस हैं या कुछ और, यह जानने के लिए हमें और अधिक सूचना की जरूरत है।